Снабжение российской армии на фронте может оказаться в ступоре: что об этом говорит

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вслед за Крымом начался тотальный дефицит бензина. Об этом рассказывает журналист, политический обозреватель и блогер Иван Яковина.

Снабжение российской армии. Фото: из открытых источников

Аналитик считает, что дефицит с бензином в РФ и на захваченных украинских территориях – это очень хороший сигнал, поскольку существенно подрывает логистические возможности российской армии. Там уже давно снабжение топливом идет не централизованное, а, в основном, "за свои" – с простых заправок.

"Поскольку бензина там сейчас нет, снабжение российской армии на линии фронта существенно усложнится. Это замечательные новости. А благодарить за это нужно операторов украинских дальнобойных дронов, которые последовательно вырубили все основные российские НПЗ в южном регионе, а также главное топливное хранилище Росрезерва там же. Улучшения ситуации пока не просматривается, так как удары по НПЗ продолжаются", – отметил Иван Яковина.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 1 сентября неопознанные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего произошли пожары на подстанции и, скорее всего, на нефтеперерабатывающем заводе.

По информации Оперативного штаба Краснодарского края, в районе города Кропоткин произошло возгорание подстанции якобы из-за падения обломков дрона, в результате чего там произошел пожар площадью 80 м², который уже потушили. Из-за пожара часть города осталась без света.

