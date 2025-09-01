logo

Россия содрогалась от взрывов: где в этот раз россияне в панике от пожара
НОВОСТИ

Дроны нанесли удар по Краснодарскому краю в России

1 сентября 2025, 09:17 comments1272
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 1 сентября неопознанные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего произошли пожары на подстанции и, скорее всего, на нефтеперерабатывающем заводе.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

По информации Оперативного штаба Краснодарского края, в районе города Кропоткин произошло возгорание подстанции якобы из-за падения обломков дрона, в результате чего там произошел пожар площадью 80 м², который уже потушили.

Из-за пожара часть города осталась без света. 

Также дроны атаковали поселок Ильский, где находится нефтеперерабатывающий завод.

В то же время в российском Минобороны заявили о якобы сбитии 50 украинских беспилотников этой ночью. В Украине пока не прокомментировали таких ударов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины сегодня ночью 30 августа поразили сразу два российских НПЗ – Краснодарский и Сызранский. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край РФ)", — отметили в Генштабе. 

Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год — бензины, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.




Источник: https://t.me/opershtab23/14061
