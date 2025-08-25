НПЗ РФ в огне: что теперь произошло с ценами на российскую нефть

Рубрики
Цены на нефть в понедельник демонстрируют незначительный рост после атак Украины на российскую инфраструктуру, что повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Российская нефть. Фото: из открытых источников
Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания снижения процентных ставок в США, что подталкивает перспективы мирового спроса на топливо.
Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3 цента, или 0,04%, до 67,76 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 7 центов, или 0,11%, до 63,73 доллара.
Авторы публикации отмечают, в воскресенье Украина нанесла удар беспилотником по России, что привело к снижению мощности реактора на одной из крупнейших атомных электростанций и вызвало масштабный пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.
Кроме того, нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, мощностью около 100 000 баррелей в день, уже четвертый день страдает от последствий атаки.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной.
При этом президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет прогресса в мирных переговорах.
