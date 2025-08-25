logo

НПЗ РФ в огне: что теперь произошло с ценами на российскую нефть
НПЗ РФ в огне: что теперь произошло с ценами на российскую нефть

Учитывая успех, которого Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру, риски для сырой нефти смещаются вверх

25 августа 2025, 11:02
Цены на нефть в понедельник демонстрируют незначительный рост после атак Украины на российскую инфраструктуру, что повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

НПЗ РФ в огне: что теперь произошло с ценами на российскую нефть

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания снижения процентных ставок в США, что подталкивает перспективы мирового спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3 цента, или 0,04%, до 67,76 доллара за баррель, фьючерсы на WTI — на 7 центов, или 0,11%, до 63,73 доллара.

Авторы публикации отмечают, в воскресенье Украина нанесла удар беспилотником по России, что привело к снижению мощности реактора на одной из крупнейших атомных электростанций и вызвало масштабный пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске, мощностью около 100 000 баррелей в день, уже четвертый день страдает от последствий атаки.

"Учитывая успех, которого Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру... риски для сырой нефти смещаются вверх", — отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной.

"Они осознали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины", — сказал вице-президент США.

При этом президент США Дональд Трамп возобновил угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет прогресса в мирных переговорах.

"Настрой на риски на всех рынках повысил аппетит инвесторов в сырьевом комплексе, чему способствовали возобновившиеся проблемы с предложением в энергетике и металлургии", — отмечают аналитики ANZ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России целый город оставили без воды: при чем здесь атака на НПЗ.




