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Сможет ли Украина удержать Курскую область: эксперты дают прогнозы

Ситуация в Курской области: ВС РФ наступают, ВСУ могут покинуть регион

сегодня, 11:45
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Черновалова Кристина

Российские войска продолжают наступление в Курской области, и украинские силы могут быть вынуждены покинуть регион в ближайшие недели или месяцы. Такое мнение высказал эксперт BILD по анализу данных Юлиан Рёпке. По его словам, российские военные значительно продвинулись на запад, захватив несколько украинских позиций в сёлах Любимовка и Новоивановка. Также они вытеснили украинцев из деревень Борки и Спальное на востоке, а сейчас идут бои за село Плёхово.

Сможет ли Украина удержать Курскую область: эксперты дают прогнозы

Курская область. Фото hromadske

Эксперт отмечает, что российские войска уже прошли около 13 км с начала своего наступления. Однако главная битва — за город Суджа, который находится под контролем Украины, — ещё впереди. Как долго украинские силы смогут удерживать свои позиции, пока неизвестно, но Рёпке прогнозирует, что в ближайшие недели или месяцы ситуация может измениться, и ВСУ придется отступить.

Российские войска всё чаще используют в Курской области современные дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель и могут поражать цели на расстоянии до 8 км. Эти дроны эффективно уничтожают украинскую технику, против которой украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пока бессильны. В ответ украинская армия применяет обычные квадрокоптеры и более новые дроны-перехватчики с неподвижным крылом.

Ранее “Комментарии” писали, что Украина пытается показать, что сможет эффективно использовать увеличенную поддержку от союзников. В августе украинские войска совершили неожиданный прорыв в Курскую область России, взяв под контроль около 100 поселков и сел, а также провели серию дальнобойных ударов по российским объектам и оккупированной территории.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19297
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