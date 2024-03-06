Сможет ли Украина построить аналог "линии Суровикина": мнения разделились

Сейчас в Украине начата большая работа по возведению фортификаций, чтобы не дать агрессору прорвать оборону ВСУ и остановить массированное наступление врага. Почему это важно? Сможет ли Украина построить аналог "линии Суровикина"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Возведение фортификаций. Фото: из открытых источников

Силы обороны сделали правильный выбор

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что украинское командование приняло правильное решение, приняв решение строить собственную линию фортификаций.

"В прошлом году мы сделали акцент на контрнаступательной операции. Я не согласен с рядом аналитиков, которые считают, что мы проиграли это контрнаступление. Нет, ведь по меньшей мере большой плацдарм у линии Суровикина мы прорубили — 10 на 10 километров, мы его держим. Только по одной артиллерии мы с мая по сентябрь прошлого года был поставлен абсолютный рекорд — более 3600 стволов уничтожено", — сказал Черник.

Эксперт также добавил, что несмотря на это, российская линия обороны оправдала себя в полном объеме. Поэтому Украина должна возвести подобную линию для защиты от военных РФ.

Кроме того, Петр Черник отметил, что украинские войска смогут использовать для своих нужд и линию Суровикина, если удастся ее захватить.

"Все будет зависеть от того, в какого типа они пережили повреждения. Но история знает множество случаев, когда одни и те же позиции переходили из рук в руки, дооборудовались и противник уже использовал эти укрепления", – подытожил эксперт.

Фортификационные линии нужно было строить с начала 2022 года

Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что инженерные войска Украины не успеют построить на востоке фортификации типа "линии Суровикина", на это не хватит ни технического, ни человеческого ресурса. Так что оборонительные линии придется компенсировать другим.

Эксперт отметил, что фортификационные линии нужно было строить с начала 2022 года, где это было возможно.

"Дело в том, что мы действительно не можем построить линии обороны в три ряда и протяженностью 1500 км, которые были бы столь же мощными, как так называемые российские линии Суровикина. Мы точно не успеем такое построить, у нас не хватит технического и человеческого ресурса", – объяснил майор запаса.

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