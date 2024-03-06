Сможет ли Украина построить аналог "линии Суровикина": мнения разделились

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Кравцев Сергей
Сейчас в Украине начата большая работа по возведению фортификаций, чтобы не дать агрессору прорвать оборону ВСУ и остановить массированное наступление врага. Почему это важно? Сможет ли Украина построить аналог "линии Суровикина"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Возведение фортификаций. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона заявил, что украинское командование приняло правильное решение, приняв решение строить собственную линию фортификаций.
Эксперт также добавил, что несмотря на это, российская линия обороны оправдала себя в полном объеме. Поэтому Украина должна возвести подобную линию для защиты от военных РФ.
Кроме того, Петр Черник отметил, что украинские войска смогут использовать для своих нужд и линию Суровикина, если удастся ее захватить.
Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо" выразил мнение, что инженерные войска Украины не успеют построить на востоке фортификации типа "линии Суровикина", на это не хватит ни технического, ни человеческого ресурса. Так что оборонительные линии придется компенсировать другим.
Эксперт отметил, что фортификационные линии нужно было строить с начала 2022 года, где это было возможно.
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