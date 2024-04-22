Сможет ли Украина организовать наступление после получения помощи от США

Как отметил Николай Маломуж оккупанты были уверены в том, что Соединенные Штаты не окажут Украине финансовую и военную помощь, именно поэтому они спланировали для себя "новые цели" в войне. В частности, отметил генерал, захватчики заявили, что хотят полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую области и частично Харьковскую.

Война в Украине

Маломуж говорит, что эти цели оккупанты ставили исходя из расчета, что Украина не получит военную помощь от Штатов, поэтому рассчитывали пойти в большое наступление в мае-июне.

При этом эксперт считает, что принятый в США пакет помощи полностью срывает стратегические замыслы врага. Однако он не исключает, что захватчики в ближайшие недели и месяцы все же попытаются организовать прорыв на некоторых участках фронта. Хотя Маломуж считает, что перспективы эти попытки не будут иметь.

Генерал подчеркнул, что у Сил обороны хорошие перспективы, чтобы успешно держать оборону.

Более того, Маломуж не исключил, что Вооруженные силы к концу лета могут подготовить свое наступление.

Кстати, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что РФ ужесточила свои атаки. Однако, по его словам, при правильном построении линии обороны прорвать ее даже с помощью бронетехники будет очень тяжело.

При этом Мусиенко считает, что в мае-июне, когда будет оживление наступательных действий оккупантов, очень вероятно, что Угледар станет южной точкой, откуда враг будет пытаться продвинуться, а северной будет Харьков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как в США приняли решение о выделении помощи Украине, в РФ поняли , что "окно возможностей" для них закрывается.