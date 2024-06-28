Сможет ли РФ совершить большой прорыв: прогноз НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте.

В НАТО оценили возможности РФ. Фото из открытых источников

"Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг.

По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Йенс Столтенберг отметил, что ВСУ способны не только удерживать фронт, но и наносить агрессору большие потери в обороне и поражать цели в глубине РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.