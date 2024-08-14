Сможет ли Путин ответить на украинское наступление в Курской области

Эксперт из Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, каким может быть ответ российского диктатора Владимира Путина на украинское наступление в Курской области. По словам военно эксперта, Путин не владеет большим инструментарием и ему нечем удивить Украину.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телеканала "Еспресо" высказал свое мнение относительно ситуации в Курской области и возможного ответа России.

"Инструментарий у Путина невелик, то есть все видели, в каком он состоянии находится, он реально в шоковом состоянии, он не знает, какие команды отдавать, потому что Герасимов, начальник генштаба, просто провалил эту ситуацию", — говорит Самусь.

По словам Самуся, Герасимов в первом докладе для Путина относительно ситуации в Курской области продемонстрировал невозможность реально оценить ситуацию и указывал, что границу пересекли тысяча военных из которых якобы 700 были ликвидированы, а остальные не представляют угрозы. Военный эксперт считает, что это похоже на доклады, которые Путин получал раньше, в частности, перед бегством россиян из северных регионов Украины.

Михаил Самусь считает, что Путин не сможет осуществить месть за украинское наступление в Курской области. По его словам, Россия накапливает ресурсы и атакует Украину, однако это происходит постоянно за время войны.

"Что касается массированных ракетных ударов – ну, каких-то новых ресурсов, кроме возможности передачи Ираном баллистических ракет в России не нашлось. То есть санкции все же действуют, Россия не прекратила выпуск своих ракет, но и не нарастила радикально. То есть они могут накопить какое-то количество ракет, они могут нанести удар даже по Киеву, это они делают постоянно, но я не думаю, что это будет новостью для ПВО Украины, потому что у нас еще F-16 появились, которые могут эффективно бороться с крылатыми ракетами", – подытожил Самусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин повторил ошибку Сталина во время наступления Украины в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, что власти России потратили миллиарды долларов на защитные линии в Курской области, однако украинские военные их разрушили тремя выстрелами танка.