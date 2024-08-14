Сможет ли Путин ответить на украинское наступление в Курской области

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Slava Kot
Эксперт из Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал, каким может быть ответ российского диктатора Владимира Путина на украинское наступление в Курской области. По словам военно эксперта, Путин не владеет большим инструментарием и ему нечем удивить Украину.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телеканала "Еспресо" высказал свое мнение относительно ситуации в Курской области и возможного ответа России.
По словам Самуся, Герасимов в первом докладе для Путина относительно ситуации в Курской области продемонстрировал невозможность реально оценить ситуацию и указывал, что границу пересекли тысяча военных из которых якобы 700 были ликвидированы, а остальные не представляют угрозы. Военный эксперт считает, что это похоже на доклады, которые Путин получал раньше, в частности, перед бегством россиян из северных регионов Украины.
Михаил Самусь считает, что Путин не сможет осуществить месть за украинское наступление в Курской области. По его словам, Россия накапливает ресурсы и атакует Украину, однако это происходит постоянно за время войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин повторил ошибку Сталина во время наступления Украины в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, что власти России потратили миллиарды долларов на защитные линии в Курской области, однако украинские военные их разрушили тремя выстрелами танка.
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