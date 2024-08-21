Сможет ли армия РФ выполнить приказ Путина и вытеснить Украину из Курской области

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат фракции "Голос" и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что российская армия не выполнит приказ Путина о вытеснении украинских сил из Курской области.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Роман Костенко на брифинге прокомментировал возможность российской армии до 1 октября вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.
Народный депутат рассказал, что украинская военная операция в Курской области оказывает влияние на линию фронта. Костенко считает, что одной из ее задач было заставить Путина перебросить часть войск из других регионов.
Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин приказал военному командованию до 1 октября освободить Курскую область от украинских сил, но так, чтобы не сбавлять давление на ключевых направлениях фронта в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в Литве считают, что Путин попал в ловушку Украины.
Новости