Сможет ли армия РФ выполнить приказ Путина и вытеснить Украину из Курской области

Народный депутат фракции "Голос" и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что российская армия не выполнит приказ Путина о вытеснении украинских сил из Курской области.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Костенко на брифинге прокомментировал возможность российской армии до 1 октября вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

"Если мы будем такими же силами и темпами действовать, а мы действуем там серьезно… то ему (Путину) будет сложно это сделать... У нас там сейчас боевые части, имеющие боевой опыт, а у Путина там части, которые он забрал по разным направлениям просто, чтобы прекратить это. Пока ему нужно где-то снять боевые части, которые смогут противостоять нашим, и бросить их в бой", — сказал Костенко.

Народный депутат рассказал, что украинская военная операция в Курской области оказывает влияние на линию фронта. Костенко считает, что одной из ее задач было заставить Путина перебросить часть войск из других регионов.

"И что мы видим? То, что враг действительно начал перебрасывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200 бригадах с Краматорского направления, мы знаем о 80 из Приднепровского направления... Они начали перебрасывать, но у них есть принципиальная позиция — не снимать войска с Покровского направления. Это для них стратегическое направление", — добавил Костенко.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин приказал военному командованию до 1 октября освободить Курскую область от украинских сил, но так, чтобы не сбавлять давление на ключевых направлениях фронта в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Литве считают, что Путин попал в ловушку Украины.