Сможем ли вернуть территории, оккупированные с 2014 года – что будет, если РФ взорвет ЗАЭС

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Кравцев Сергей
ВСУ, хоть и неспешно, но продолжают свое контрнаступление. Подтверждением этого есть информация о том, что украинская армия освободила позиции под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года. Тем временем Кремль продолжает намекать, что после подрыва Каховской ГЭС не побоится устроить еще один теракт, но уже куда большего масштаба на Запорожской АЭС. О чем говорят недавние события и заявления? Есть ли новая угроза? Портал "Комментарии" разбирался в вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: Getty Images
Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что деоккупация территории вблизи Красногоровки Донецкой области – это не только тактический успех ВСУ, но еще и залог успешных наступательных действий в будущем, ведь таким образом расшатывается оборона противника.
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По его словам, ВСУ полны решительности продолжать наступление, но российские оккупанты не жалеют сил и средств для подготовки местности: враг строит инженерные заграждения и минирует территории. Это серьезно усложняет продвижение нашей армии.
Военный эксперт Олег Жданов в своем комментарии обратил внимание на то, что может грозить Украине при самом пессимистическом развитии событий после взрыва на Запорожской АЭС.
По его словам, если Россия решит взорвать штатное хранилище отработанного ядерного топлива на территории АЭС, тогда тоже будет эффект грязной бомбы. На территории Украины появится еще одна территория Чернобыля, АЭС придется накрывать саркофагом.
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