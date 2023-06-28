Сможем ли вернуть территории, оккупированные с 2014 года – что будет, если РФ взорвет ЗАЭС

ВСУ, хоть и неспешно, но продолжают свое контрнаступление. Подтверждением этого есть информация о том, что украинская армия освободила позиции под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года. Тем временем Кремль продолжает намекать, что после подрыва Каховской ГЭС не побоится устроить еще один теракт, но уже куда большего масштаба на Запорожской АЭС. О чем говорят недавние события и заявления? Есть ли новая угроза? Портал "Комментарии" разбирался в вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: Getty Images

Мы выгрызаем буквально метр за метром свою территорию

Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что деоккупация территории вблизи Красногоровки Донецкой области – это не только тактический успех ВСУ, но еще и залог успешных наступательных действий в будущем, ведь таким образом расшатывается оборона противника.

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"Такие действия, безусловно, вдохновляют нас и деморализуют противника. Но опять же, пока что это тактический успех и, скажем так, ожидать, что мы будем дальше прорываться на том направлении, пока преждевременно. Но такие действия показывают, насколько эффективно мы готовы проводить наступательные операции по освобождению наших территорий", – заявил Грабский.

По его словам, ВСУ полны решительности продолжать наступление, но российские оккупанты не жалеют сил и средств для подготовки местности: враг строит инженерные заграждения и минирует территории. Это серьезно усложняет продвижение нашей армии.

Добиться такого же эффекта на ЗАЭС, как на Чернобыльской станции, у россиян не получится

Военный эксперт Олег Жданов в своем комментарии обратил внимание на то, что может грозить Украине при самом пессимистическом развитии событий после взрыва на Запорожской АЭС.

"Станция будет выведена из строя. То есть, мы ее потеряем полностью, она не будет подлежать восстановлению, и будет незначительный выброс радиации. Причем, если они просто выведут реакторы из строя, подорвут их, это будет эффект грязной бомбы, это не будет ядерный взрыв. Радиоактивные элементы будут разбросаны на какой-то определенной площади, будет небольшое радиоактивное облако, которое пойдет в свое путешествие в никому неизвестном направлении. Вот это самое ключевое. потому что никто не знает, какой будет ветер", — заявил Олег Жданов.

По его словам, если Россия решит взорвать штатное хранилище отработанного ядерного топлива на территории АЭС, тогда тоже будет эффект грязной бомбы. На территории Украины появится еще одна территория Чернобыля, АЭС придется накрывать саркофагом.

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