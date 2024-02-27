Смогут ли россияне компенсировать потерю А-50: в британской разведке дали ответ

После ликвидации второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 у Москвы осталось всего семь таких бортов. Россия может снова отодвинуть эти самолеты от линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Самолет А-50. Фото: из открытых источников

В британской разведке отметили, 23 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен (почти наверняка ракетой класса "земля-воздух") во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае.

"Существует малая вероятность того, что русские случайно сбили собственный самолет, пытаясь его защитить", — говорится в публикации.

Отмечается, что это второй А-50, уничтоженный за два месяца. По данным британской разведки, Россия начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года. А 14 января 2024 года Украина успешно нанесла удар по А-50 в этом районе. Это заставило российских политиков задуматься о более безопасных зонах эксплуатации самолета.

"Этот последний успех Украины продемонстрировал продолжающуюся неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских планов действий в области авиации", — говорится в сообщении.

При этом российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку у них осталось семь боевых самолетов. Тем не менее, потеря двух опытных специализированных экипажей за два месяца, скорее всего, приведет к дальнейшему напряжению и боевой усталости оставшихся сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.

"Вполне вероятно, что российские ВВС снова рассмотрят возможность использования других мест проведения операций, но Украина демонстрирует способность быстро адаптироваться и продолжает представлять угрозу", — отмечают в Минобороны Британии.

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