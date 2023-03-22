Смогут ли россияне бежать из Крыма: РФ "преподает трупами" хоть оборону, хоть наступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Но этому процессу могут препятствовать, пишут "Комментарии". Такое мнение высказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что этому может помешать сам Кремль.



россиянам не разрешат уехать из Крыма

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"Если у вас что-то было – производство, квартиры, дома, санатории и вы что-то оттуда вывозите, это значит, что не верите, что все это можно будет спасти и сохранить. Потому что, а кто тогда будет оборонять это все?" – отметил он.

Фейгин заметил, что Россия "преподает трупами" хоть оборону, хоть наступление.

"И если там не останется тех, кому есть, за что воевать, тогда ради чего Крым содержать? Поэтому нужно оставлять их заложниками в известном смысле этой ситуации", – сказал российский правозащитник.

По его мнению, представители российской ФСБ и чиновники безусловно вывозят оттуда свое имущество.

"Говорят, что там рынок недвижимости, мягко говоря, насытился разного рода предложениями – обильными по демпинговым ценам. Правда или нет – не знаю, но это очень логично", – рассказал он.

В общем, для россиян в Крыму будет опасно. Все потому, что линия фронта все ближе. А любое попадание ВСУ в Чонгар, как минимум, приведет к обстрелам всей территории Крыма, и там не будет ни одного безопасного уголка.

"Не говоря о возможном вхождении Вооруженных сил Украины для деоккупации на территорию Крыма. Так-то, конечно, это взаимосвязанные вещи", – отметил он.

Российский оппозиционный политик уверен, что этот процесс ускорится.

"Если контрнаступление будет на Юге, то мы увидим просто эшелоны, выезжающие из Крыма автомобили, забитые мебелью и всяческим имуществом", — подытожил Марк Фейгин.

Как писали "Комментарии", Россия мобилизует спасателей и пожарных в Крыму, а Аксенов тем временем объявляет четыре дополнительных выходных.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина собрала сотни досье на подозреваемых в военных преступлениях россиян

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