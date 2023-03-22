Смогут ли россияне бежать из Крыма: РФ "преподает трупами" хоть оборону, хоть наступление

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Моесеенко Валентина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Но этому процессу могут препятствовать, пишут "Комментарии". Такое мнение высказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что этому может помешать сам Кремль.
россиянам не разрешат уехать из Крыма
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Фейгин заметил, что Россия "преподает трупами" хоть оборону, хоть наступление.
"И если там не останется тех, кому есть, за что воевать, тогда ради чего Крым содержать? Поэтому нужно оставлять их заложниками в известном смысле этой ситуации",
– сказал российский правозащитник.
По его мнению, представители российской ФСБ и чиновники безусловно вывозят оттуда свое имущество.
В общем, для россиян в Крыму будет опасно. Все потому, что линия фронта все ближе. А любое попадание ВСУ в Чонгар, как минимум, приведет к обстрелам всей территории Крыма, и там не будет ни одного безопасного уголка.
Российский оппозиционный политик уверен, что этот процесс ускорится.
Как писали "Комментарии", Россия мобилизует спасателей и пожарных в Крыму, а Аксенов тем временем объявляет четыре дополнительных выходных.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что
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