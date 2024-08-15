Смогут ли бои в Курской области свергнуть режим Путина: как диктатор РФ использует это в свою пользу

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин среди многих вымышленных причин войны против Украины указывал на якобы опасность нападения на Россию. После двух с половиной лет с начала вторжения в Украину, война перешла на территорию России – военные действия происходят в Курской области РФ. Аналитик Берлинского центра Карнеги Александр Баунов рассказал, как очередная неудача Путина будет использована российским диктатором.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов указывает, что у Путина нет конкурентов, поэтому любые политические проблемы российский диктатор использует в свою пользу.
По словам эксперта, нет смысла ожидать, что россияне из разных групп внутри России начнут обвинять Путина в начале войны на территории РФ. Кроме того, Баунов указывает, что российское общество даже не будет протестовать, несмотря на то, что это очередной большой позор для Путина.
Александр Баунов добавляет, что россияне смирятся с ситуацией и начнут поддерживать Путина, который их якобы предупреждал о нападении на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нашли виновного в украинском наступлении на Курскую области, и им оказался не Владимир Путин.
Также "Комментарии" писали о том, почему Путин решил отказаться от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.
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