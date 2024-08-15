Смогут ли бои в Курской области свергнуть режим Путина: как диктатор РФ использует это в свою пользу

Российский диктатор Владимир Путин среди многих вымышленных причин войны против Украины указывал на якобы опасность нападения на Россию. После двух с половиной лет с начала вторжения в Украину, война перешла на территорию России – военные действия происходят в Курской области РФ. Аналитик Берлинского центра Карнеги Александр Баунов рассказал, как очередная неудача Путина будет использована российским диктатором.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов указывает, что у Путина нет конкурентов, поэтому любые политические проблемы российский диктатор использует в свою пользу.

"Честно говоря, с точки зрения политики – Путин же такой политик, у которого нет критиков. Потому, что бы ни происходило, он это разворачивает в конце концов, даже большие неприятности. Он, не имея сильных оппонентов, все равно так или иначе разворачивает себе на пользу", – указывает Баунов.

По словам эксперта, нет смысла ожидать, что россияне из разных групп внутри России начнут обвинять Путина в начале войны на территории РФ. Кроме того, Баунов указывает, что российское общество даже не будет протестовать, несмотря на то, что это очередной большой позор для Путина.

"Это, конечно, большой провал для армии. Но зато теперь бессмысленно ждать отрезвления провоенной части российского общества и даже нейтральной, что люди скажут: "Ага, Путин привел войну на российскую землю и теперь мы, наконец, должны сказать ему нет". Ничего такого не произойдет", – считает сотрудник Берлинского центра Карнеги.

Александр Баунов добавляет, что россияне смирятся с ситуацией и начнут поддерживать Путина, который их якобы предупреждал о нападении на Россию.

"Вероятнее всего, люди скажут, что нам же говорили, что НАТО собирается на нас напасть. И вот, смотрите, действительно заняли города и села, натовские танки в российских селах, немецкие или американские и т.д. Значит, что-то есть в том, что он говорил… Это не будет иметь эффекта отрезвления", — заключает Баунов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне нашли виновного в украинском наступлении на Курскую области, и им оказался не Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин решил отказаться от своего ультиматума по поводу переговоров с Украиной.