Смогла бы армия США прорвать российскую оборону на Запорожье: мнение экспертов

Очень небольшая вероятность, что военные США сумели бы прорвать российскую оборону, которую не удалось преодолеть ВСУ летом 2023 года. Да и в целом американская армия не рассчитана на ведение войны подобного масштаба и интенсивности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "Foreign Affairs".

Армия США. Фото: из открытых источников

Анализируя причины того, почему летнее контрнаступление ВСУ на суше оказалось безуспешным, издание последовательно рассматривает и отвергает такие аргументы как нехватка оружия, появление беспилотников, мешающих наступать, и недостаточный уровень подготовки украинских бригад, которые были задействованы в наступлении. Аналитики считают, что все это было и во время удачного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, поэтому главный фактор украинской неудачи заключается в том, что на этот раз россияне построили глубокую эшелоновую линию обороны, чего они до того не делали.

Авторы публикации отмечают, что оборонительные линии такого масштаба в современную эпоху никогда не были легкой преградой для наступающих армий. В частности, эксперты приводят пример, когда для своего времени лучшая с точки зрения военной стратегии и тактики армия Третьего Рейха не смогла преодолеть советскую линию обороны под Курском и линии обороны союзников в Тобруке в Ливии, несмотря на свое превосходство в воздухе и большое превосходство в танках.

Отмечается, что современная военная доктрина США делает ставку на подготовку "качественной" армии вместо "количественной". Но война в Украине заставляет задуматься, насколько такой подход оправдан. Автор приводит масштабы потерь в российско-украинской войне и отмечает, что в последние десятилетия США участвовали только в относительно "малых" войнах низкой интенсивности, где основная фаза боев длилась всего несколько дней или недель.

"Сегодняшняя армия США не создана для того, чтобы выдерживать потери, которые это (масштабная война) может повлечь. Если качество (войск) может обеспечить быстрые и решающие победы, традиционный подход США надежен. Но если урок наступления Украины 2023 года заключается в том, что глубокая и хорошо подготовленная оборона остается прочной, то одного лишь качества может быть недостаточно для обеспечения быстрого решительного прорыва в кратковременной войне. Если это так, Соединенным Штатам, возможно, придется пересмотреть свой баланс качества и количества", – отмечают аналитики Foreign Affairs.

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