Долгосрочная стратегия поддержки Украины от США: почему о контрнаступлении придется забыть

Белый дом работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины. Она должна уменьшит акцент на деоккупации захваченных РФ территорий и сосредоточиться на помощи в отражении новых вражеских наступлений. Ключевым будет укрепление Вооруженных сил и экономики Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, этот план США кардинально отличается от прошлогоднего. Тогда Вашингтон и союзники направляли в Украину тренеров и современное оборудование, чтобы быстро оттеснить российские войска. Теперь же идея состоит в том, чтобы Украина удержала свои позиции и стала сильнее до конца года.

По данным СМИ, каждая сторона готовит документ с конкретными обязательствами сроком до десяти лет. В частности, соглашение с Британией предусматривает вклад в "морскую безопасность, воздушное пространство, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику" Украины, а также фискальную поддержку и доступ к ее финансовому сектору. Следующее соглашение, вероятно, будет подписано с Францией.

"Этой весной администрация надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, над которыми сейчас работает Государственный департамент по благословению Белого дома — при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиард долларов будет одобрен неуступчивым Конгрессом", — пишет издание.

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