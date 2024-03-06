Поражение Российской Федерации в Украине гарантирует безопасность и стабильность на европейском континенте. Поэтому прямой интерес всех цивилизованных стран ЕС в том, чтобы России потерпела поражение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Путин, Макрон, Шольц. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона на прошлой неделе о том, что отправку западных войск в Украину нельзя исключать, было раскритиковано многими европейскими коллегами, в частности канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Проблема заключается в том, что многие партнеры имеют обоснованные опасения, что даже ограниченное развертывание войск поставит НАТО на путь прямой конфронтации с Москвой. Хотя они подчеркивали необходимость помощи Киеву, ... многие западные лидеры — не только Шольц — будут бояться, что любые разговоры об отправке солдат могут вернуть антивоенные настроения. Это также играет роль в фальшивом нарративе Москвы о том, что это конфликт, спровоцированный НАТО", — пишет СМИ.

Как отмечают авторы материала, от лидера, который в 2022 году призвал Запад избегать "унижения" Москвы, и который сделал все возможное, чтобы понять Путина, "это спасительное сообщение".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе готовится сделать важное заявление об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины. Хотя еще не так давно Париж выступал против того, чтобы поддержать такое решение. Об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Ранее "Комментарии" писали — какие изменения происходят внутри НАТО: нужна ли Украине помощь войск Альянса.



