СМИ узнали, сколько времени нужно Путину для применения ядерного оружия

Россия имеет около 2 тысяч ядерных боеголовок примерно на дюжине складов по всей стране и нужно время, чтобы доставить их на пусковые установки. Поэтому страшилки российских пропагандистов о том, что президент РФ Путин одним нажатием кнопки может нанести удар ядерным оружием не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг заявил, что после того, как высшим военным командованием принято решение о нанесении удара ядерным оружием, оно вывозит из хранилищ и перемещается в то место, откуда запланировано наносить удар. Это делается примерно за сутки и нет уверенности в том, что это перемещение не будет отслежено спутниками.

На сегодняшний день, как в США, так и в Европе спецслужбы отмечают, что такого перемещения в РФ не происходит.

По информации издания, Россия имеет примерно 1900 таких вооружений времен холодной войны, которые все еще находятся на хранении, а также ракеты и самолеты, необходимые для их транспортировки.

Собеседник агентства, близкий к Минобороны РФ, заявил, что если бы Кремль принял решение о нанесении демонстрационного ядерного удара, то он был бы нанесен по военному объекту в каком-то из городов Украины.

Bloomberg также обращает внимание на предупреждение Вашингтона, что после применения ядерного оружия Россией последует ответный удар США. Это может привести у тому, что состоится целая серия ядерных ударов сторонами. Один из опрошенных изданием экспертов предостерёг, что "нет абсолютно никакой гарантии, что обе стороны смогут контролировать его применение и что оно не перерастет в тотальный ядерный пожар".

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