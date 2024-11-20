СМИ узнали, сколько ракет ATACMS Украина уже выпустила по РФ

Украинские военные 19 ноября впервые использовали для удара по России ракеты ATACMS. Всего было запущено восемь единиц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Удары по России. Фото: из открытых источников

Авторы материала утверждают, что информацию об использовании Украиной восьми ракет ATACMS для первого удара по российской территории раскрыл неназванный американский чиновник.

По его словам, России удалось перехватить только две из восьми ракет. Целью атаки украинских защитников стал арсенал в Брянской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный первый удар по американским дальнобойным ракетам ATACMS по составу боеприпасов в Брянской области России. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен

Также издание "Комментарии" сообщало – удары украинской армии вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Аналитики обращают внимание, что Украина только недавно начала получать системы вооружений и военный потенциал, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий.

Ранее "Комментарии" писали – президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден позволяет Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. В свою очередь, сын Трампа назвал "имбицилами" тех, кто позволил Украине бить ракетами вглубь РФ. Он заявил, что это провоцирует Третью мировую войну. Почему сейчас Белый дом снял запрет на удары по России? Может ли это изменить ход войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



