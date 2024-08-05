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СМИ узнали, сколько мужчин в Украине попытались избежать призыва в армию

По информации FT, в Украине 800 тысяч мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать призыва в армию

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Приблизительно 800 000 мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.

СМИ узнали, сколько мужчин в Украине попытались избежать призыва в армию

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что на фоне продолжающейся мобилизации с начала полномасштабной войны компании потеряли в среднем 10-20% своей рабочей силы из-за призыва или эмиграции. Новое наступление россиян в этом году вынуждает еще больше людей переехать.

Как отметил парламентарий, все больше предприятий в Украине будет закрываться из-за нехватки ресурсов. Это негативно повлияет на экономику. Ожидается, что к концу сентября ситуация может достичь критической точки.

"Вы можете мобилизовать 1 миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, то в этом нет смысла. Армия будет беззащитной, если экономика рухнет", — подчеркнул депутат.

В то же время принятие законопроекта про экономическое бронирование позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет военным около 200 миллионов гривен.

"Эти деньги не зависят от того, в каком настроении проснется Виктора Орбан или кто станет следующим президентом США", — объяснил Наталуха, намекая на неоднократные задержки помощи ЕС из-за премьер-министра Венгрии.

Однако подобное предложение вызывает много споров и критики на фоне дефицита солдат на фронте. В то же время система призыва, основанная на финансах, выглядит как несправедливая.

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Обсуждения

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Ната

сегодня, 10:51

чому не воює уся та маса кадрових військових, які ОБРАЛИ цю професію?! тоді б і економіка не обвалилась!!! скоротіть 80% казнокрадів, відправте воювати військових, 70% копів і тцк-шників - нехай там свою силу покажуть, а не на вулицях!!!


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