СМИ узнали, сколько мужчин в Украине попытались избежать призыва в армию

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Кравцев Сергей
Приблизительно 800 000 мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказал, что на фоне продолжающейся мобилизации с начала полномасштабной войны компании потеряли в среднем 10-20% своей рабочей силы из-за призыва или эмиграции. Новое наступление россиян в этом году вынуждает еще больше людей переехать.
Как отметил парламентарий, все больше предприятий в Украине будет закрываться из-за нехватки ресурсов. Это негативно повлияет на экономику. Ожидается, что к концу сентября ситуация может достичь критической точки.
В то же время принятие законопроекта про экономическое бронирование позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет военным около 200 миллионов гривен.
Однако подобное предложение вызывает много споров и критики на фоне дефицита солдат на фронте. В то же время система призыва, основанная на финансах, выглядит как несправедливая.
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Ната
сегодня, 10:51
чому не воює уся та маса кадрових військових, які ОБРАЛИ цю професію?! тоді б і економіка не обвалилась!!! скоротіть 80% казнокрадів, відправте воювати військових, 70% копів і тцк-шників - нехай там свою силу покажуть, а не на вулицях!!!