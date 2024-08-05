СМИ узнали, сколько мужчин в Украине попытались избежать призыва в армию

Приблизительно 800 000 мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать армии, сменив адрес и устроившись на работу за наличные. Это приводит к тому, что сотрудники ТЦК чаще стали нацеливаться на компании, в которых работники физически присутствуют. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал глава парламентского комитета по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что на фоне продолжающейся мобилизации с начала полномасштабной войны компании потеряли в среднем 10-20% своей рабочей силы из-за призыва или эмиграции. Новое наступление россиян в этом году вынуждает еще больше людей переехать.

Как отметил парламентарий, все больше предприятий в Украине будет закрываться из-за нехватки ресурсов. Это негативно повлияет на экономику. Ожидается, что к концу сентября ситуация может достичь критической точки.

"Вы можете мобилизовать 1 миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, то в этом нет смысла. Армия будет беззащитной, если экономика рухнет", — подчеркнул депутат.

В то же время принятие законопроекта про экономическое бронирование позволит сохранить на местах 895 тысяч человек и принесет военным около 200 миллионов гривен.

"Эти деньги не зависят от того, в каком настроении проснется Виктора Орбан или кто станет следующим президентом США", — объяснил Наталуха, намекая на неоднократные задержки помощи ЕС из-за премьер-министра Венгрии.

Однако подобное предложение вызывает много споров и критики на фоне дефицита солдат на фронте. В то же время система призыва, основанная на финансах, выглядит как несправедливая.

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