ВСУ могут получить существенную помощь без мобилизации: что должна сделать ВР

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" заявил, что законопроект о создании частных военных компаний (ЧВК) поможет Вооруженным силам Украины увеличить количество профессиональных военных.

ВСУ

При этом Згурец подчеркнул, что вопрос создания ЧВК поднимается уже неоднократно. Пока один из народных депутатов представил новый законопроект, и появились новости, что Минобороны поддержало это решение. Однако, говорит эксперт, если подробно ознакомиться, это не совсем так. Минобороны отмечает, что этот законопроект нуждается в доработке, поскольку он противоречит действующим законам о разведке и других органах госуправления.

По словам военного эксперта, Украина очень медленно продвигается в вопросе создания ЧВК. Он напомнил, что еще в 2023 году украинская консалтинговая компания Omega Consulting заявила, что может обеспечить прибытие в Украину около 20 тысяч подготовленных военных из других стран, что могло значительно усилить наши возможности. Однако эта инициатива не получила поддержки со стороны Главного управления разведки.

Эксперт также добавил, что сейчас Украина снова пытается создать механизм взаимодействия с потенциалом ЧВК и привлечь людей с соответствующим опытом.

"Если бы у нас было решение о ЧВК, мы могли бы решить вопрос обслуживания F-16, пользуясь техниками из других стран. Пилотов нам подготовят, но техники, имеющие опыт работы с F-16 в армиях разных государств, могли бы значительно помочь", — добавил Згурец.

Директор Defense Express считает, что законопроект о создании ЧВК в Украине обсуждается слишком долго.

"Его нужно приняты скорее с эффективными механизмами, которые действительно смогут помочь ВСУ расширить количество личного состава с профессиональными навыками, вдобавок к мобилизации", — резюмировал Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что попытки разработать законодательную базу для создания частных военных компаний были еще в 2020 году.



