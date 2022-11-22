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СМИ узнали результаты закрытого опроса Кремля – как россияне относятся к войне в Украине

Граждане России уже не так пылко поддерживают войну в Украине

сегодня, 18:32
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле все чаще обращают внимание на общественное мнение внутри страны, потому как растет количество недовольных затянувшейся войной в Украине. Так администрация президента России в начале ноября провела опрос в нескольких регионах РФ, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское издание "Meduza", которое ссылается на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами опроса.

СМИ узнали результаты закрытого опроса Кремля – как россияне относятся к войне в Украине

Россияне. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что данные фокус-групп четко показывают, что граждане РФ "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" — так российские власти называют войну с Украиной — ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" — пояснил один из собеседников СМИ.

В окружении Путина якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.

Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

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Источник: https://meduza.io/feature/2022/11/22/ravnodushie-i-apatiya-otstante-ot-nas-ne-lezte-k-nam
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