СМИ узнали результаты закрытого опроса Кремля – как россияне относятся к войне в Украине

В Кремле все чаще обращают внимание на общественное мнение внутри страны, потому как растет количество недовольных затянувшейся войной в Украине. Так администрация президента России в начале ноября провела опрос в нескольких регионах РФ, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское издание "Meduza", которое ссылается на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами опроса.

Россияне. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что данные фокус-групп четко показывают, что граждане РФ "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" — так российские власти называют войну с Украиной — ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" — пояснил один из собеседников СМИ.

В окружении Путина якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.

Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

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