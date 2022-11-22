На Балканах снова становится неспокойно: что происходит на самом деле – в чем здесь интерес Путина

Сербия и Косово не смогли прийти к согласию на переговорах о споре из-за номерных знаков автомобилей, которые, как опасается Запад, могут спровоцировать этническое насилие в западно-балканском регионе. Почему на Балканах вновь "погорячело", и как на этом играет Россия? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Конфликт Сербии и Косово. Фото: из открытых источников

Когда в Кремле окончательно поймут, что победить в войне против Украины невозможно, Путин сделает попытку инициировать конфликт в Косово

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает, что конфликт между сербами и косоварами не закончился, несмотря на то, что со времени отделения Косово от Сербии прошло уже столько лет. По словам эксперта, этот давний конфликт, к сожалению, в любой момент может вспыхнуть своим продолжением.

"Часть сербов до сих пор не могут забыть бомбардировки в 90-х годах, поэтому им чрезвычайно сложно воспринимать НАТО как своего союзника. Всё это умело использует Путин для того, чтобы большинство сербов до сих пор чувствовали своими союзниками Москву, а не Европейский союз, – поясняет политолог. – Что касается нынешней ситуации, тут вопрос в том, почему Приштина решила объявить о номерных знаках транспортных средств именно тогда, когда она это сделала? Ответ, скорее всего, зависит от последних событий в Тиране и Скопье. Косовары недовольны позицией Евросоюза по поводу статуса неопределенного потенциального кандидата Косово в ЕС, который, как и в случае с Турцией, может затянуться на долгие десятилетия".

Не говоря уже о том, продолжает Виктор Каспрук, что Греция, Испания, Словакия, Румыния и Кипр отказываются признать Косово независимым от Сербии.

"Также следует отметить, что Косово не признают четыре страны-члены НАТО и восемь государств G20. И это прямо говорит о том, что в коллективной Европе до сих пор нет полного консенсуса по "косовскому вопросу". А в Москве, – подчеркивает эксперт, – не хотят смириться с тем, что и Сербия, и Косово могут когда-нибудь стать частью ЕС. Ведь в таком случае нынешние границы стран не имеют принципиального значения. Это касается не только косовских албанцев, но и других национальных групп населения на Балканах. Членство Косово и Сербии в Евросоюзе сделало бы границу между ними условными, а националистические претензии друг к другу – устаревшими. И чтобы этого не произошло, Москва подталкивает сербских националистов вернуть Косово сейчас силой, пока все взоры обращены на войну в Украине".

В то же время, когда в Кремле рассматривают возможность использовать напряжение с Косово в своих геополитических интересах, то для Сербии большим сдерживающим фактором становится ее потенциальное членство в Европейском союзе, считает Виктор Каспрук. Ведь в случае агрессии все предварительные продвижения Белграда в европейском направлении автоматически аннулируются. А новых может и не быть.

"Впрочем, самым большим сдерживающим фактором приближения Сербии к членству в ЕС, было и то, что она достаточно пророссийская, – отмечает политолог. – И преодолеть ее политическую ориентацию, даже за следующие несколько лет, вряд ли удастся. Эти "особые отношения" Сербии с РФ подпитываются стараниями Москвы любой ценой удерживать Белград в фарватере своей балканской политики. Надеясь на то, что в нужное для Путина время, ему удастся поджечь костер нестабильности на Балканах. Даже не смотря на то, что сегодня в Косово находится база НАТО Кэмп Бондстил (Camp Bondsteel). Пороховая бочка балканской нестабильности опасна еще и тем, что, когда в Кремле окончательно поймут, что победить в войне против Украины невозможно, Путин сделает попытку инициировать конфликт в Косово для того, чтобы отвлечь Запад и выиграть для своего режима еще немного времени. Это очень опасно не только для Балкан, но и для всей Европы, потому что может стать последним козырем Путина в его противостоянии с Западом. И нельзя позволить ему воспользоваться этим шансом".

Провокации военно-политического характера между Сербией и Косово демонстрируют заинтересованность Путина в эскалации конфликта

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Сербия провоцированием конфликта подыгрывает России. И, похоже, действует так по просьбе Кремля.

"Ситуация нестабильная. Балканы – это, действительно, большая "пороховая бочка", которую Путин очень хотел бы поджечь. И обстрелы РФ территории Польши (уверен, 15 ноября туда упала именно российская ракета), и провокации военно-политического характера между Сербией и Косово демонстрируют заинтересованность Путина в эскалации конфликта, который он с удовольствием бы обменял на проигрышное для Украины мирное соглашение, – поясняет эксперт. – Реального же конфликта с теми же странами НАТО Путин, конечно, не хочет. Да и сам Альянс не воспринимает Россию как равноценного врага. Скорее – как слабое военно-политическое звено, которое может бить даже такой союзник НАТО как Украина, без непосредственно участия самого блока. Потому они путинские поползновения просто игнорируют (как в случае с Польшей), чтобы не заводить на полную мощь свою военную машину".

Путин этот тоже понимает, уверен Николай Давидюк. Потому и пытается разыгрывать провокативные точки типа обстрелов Польши, Балкан.

"Цель, подчеркиваю, одна – обменять гипотетическую эскалацию на невыгодное для нас перемирие. Но думаю, что мир это понимает, – отмечает эксперт. – И все провокативные действия страны-агрессора будут пресекаться должным образом".

У Путина, продолжает Николай Давидюк, есть еще одна карта. А именно – Беларусь, которую он еще не использовал по полной программе, в том числе, чтобы "качать" Европу. Но к реальной войне с НАТО россияне абсолютно не готовы. Как не готовы и к продолжению войны против Украины. Именно поэтому, акцентирует эксперт, Кремлю так нужна ситуативная пауза. Чтобы восстановить потенциал.

"Те же запасы ракет у страны-агрессора сократились катастрофически, – рассказывает Николай Давидюк. – Повторить обстрелы Украины, подобные тем, что были в октябре-ноябре, россияне смогут максимум два-три раза. После чего даже защищаться им толком будет нечем. А чтобы восстановить ракетный потенциал, потребуется от 12 до 16 месяцев. Потому Путин мечется в поисках боеприпасов, вооружений, перемирия. Но тот же иранский "краник", похоже, уже перекрыт. США блокируют поставки Ираном в РФ ракет и дронов. И Путин поджигает другие конфликты, надеясь таким образом выйти на переговоры, необходимые ему как воздух".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского назвали два главных ресурса России в войне против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!