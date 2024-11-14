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СМИ узнали настоящую причину массовых потерь россиян на Курщине

В Forbes отмечают, россияне не получают проверенную разведывательную информацию о дислокации украинских войск

сегодня, 08:50 comments3857
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Кравцев Сергей

Неделя активного контрнаступления российской армии в Курской области не увенчалась большим продвижением, но обернулась катастрофой в плане потерь, как в живой силе, так и в технике. Военный аналитик Forbes Дэвид Акс отмечает, россияне продолжают наступать на украинские позиции по множеству дорог изо дня в день, несмотря на предыдущие поражения. Однако, похоже, российское командование не предоставляет своим войскам и Генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

СМИ узнали настоящую причину массовых потерь россиян на Курщине

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Все это говорит о том, что российские атаки предсказуемы и слепы. Это рецепт массовых потерь", — отмечает аналитик.

Так, по данным Kriegsforscher россияне потеряли уже 88 машин на трех основных дорогах, проходящих через поселок Зеленый Шилах и вокруг него, в ничейной зоне на северо-западном фланге выступа, и 11 из них были выведены из строя в среду.

При этом во время сражений украинским бойцам удается подбираться практически вплотную к россиянам, которые действуют по плохим разведданным, отмечает аналитик.

Так, 7 ноября как несколько машин БТР-82 российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки были подорваны с близкого расстояния окопавшимися украинскими войсками.

"Передавая недостоверную информацию по цепочке командования, а затем передавая плохие приказы вниз, российские командиры в Курске подготавливают свои войска к кровавым тактическим неудачам. Это не значит, что русские проиграют в Курске. Это означает, что они, скорее всего, понесут катастрофические потери, независимо от конечного исхода сражения", — констатировал Акс.

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