Операция Сил обороны в Курской области длится уже 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Север".

Авиабомбы. Фото из открытых источников

В ВСУ отметили, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.

В свою очередь украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врага на Курском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон в Курской области. По его последним данным, некоторое преимущество имеет российская армия – 315 против 303 единиц утраченной техники.

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 11 ноября Украина потеряла 315 единиц техники, в том числе 245 бронемашин и 23 танка. Из них за 100 дней боев в Курской области было уничтожено 214 единиц украинской военной техники, остальные повреждены или брошены на поле боя. Также враг захватил 52 единицы украинской техники.

Российская армия потеряла в Курской области 303 единицы военной техники, среди которых больше бронемашины — 166 единиц, а также 50 транспортных средств и 37 танков. Силы ВСУ уничтожили 242 единицы российской техники, в том числе два вертолета, и захватили 25 единиц военной техники противника, как трофеи.

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