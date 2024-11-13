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Цифры впечатляют: сколько бомб за 100 дней Курской операции РФ сбросила на свои территории

В ВСУ отметили, РФ в Курской области равняет с землей свои же населенные пункты и убивает своих же граждан

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей

Операция Сил обороны в Курской области длится уже 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Север".

Цифры впечатляют: сколько бомб за 100 дней Курской операции РФ сбросила на свои территории

Авиабомбы. Фото из открытых источников

В ВСУ отметили, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.

В свою очередь украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врага на Курском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон в Курской области. По его последним данным, некоторое преимущество имеет российская армия – 315 против 303 единиц утраченной техники.

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 11 ноября Украина потеряла 315 единиц техники, в том числе 245 бронемашин и 23 танка. Из них за 100 дней боев в Курской области было уничтожено 214 единиц украинской военной техники, остальные повреждены или брошены на поле боя. Также враг захватил 52 единицы украинской техники.

Российская армия потеряла в Курской области 303 единицы военной техники, среди которых больше бронемашины — 166 единиц, а также 50 транспортных средств и 37 танков. Силы ВСУ уничтожили 242 единицы российской техники, в том числе два вертолета, и захватили 25 единиц военной техники противника, как трофеи.

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция стала авантюрой Сырского: почему враг вернулся в 2022 году.




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