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100 дней боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

Аналитик разведки на основе открытых источников подсчитал потери военной техники Украины и России в Курской области за 100 дней боев.

сегодня, 08:55 comments1528
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Автор:
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Slava Kot

Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон в Курской области. По его последним данным, некоторое преимущество имеет российская армия – 315 против 303 единиц утраченной техники.

100 дней боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

Потери Украины и России в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 11 ноября Украина потеряла 315 единиц техники, в том числе 245 бронемашин и 23 танка. Из них за 100 дней боев в Курской области было уничтожено 214 единиц украинской военной техники, остальные повреждены или брошены на поле боя. Также враг захватил 52 единицы украинской техники.

Российская армия потеряла в Курской области 303 единицы военной техники, среди которых больше бронемашины — 166 единиц, а также 50 транспортных средств и 37 танков. Силы ВСУ уничтожили 242 единицы российской техники, в том числе два вертолета, и захватили 25 единиц военной техники противника, как трофеи.

Таким образом, общий счет потерь в военной технике за 100 дней боевых действий в Курской области составляет 315 против 303 в пользу российских войск. Однако в последний месяц Украина значительно сокращает отставание. Разница составляет 12 единиц военной техники, тогда как в октябре она была 74.

Эти данные основаны на открытых источниках и могут быть неполными. Реальные потери Украины и России в Курской области могут быть выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях Украины и России в военной технике за каждый месяц боев в Курской области:

Также "Комментарии" писали об отчете главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу потерь России в Курской области за три месяца боев.



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Источник: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkJH3PEIYFA0zX6JiJg8b5rKQZIZ91Hrli1267OlQWY/edit?gid=2093389197#gid=2093389197
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