Украина тайно передислоцировала своих военных к границе в Харьковской области через подготовку РФ к предстоящему вторжению. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, украинские защитники были тайно передислоцированы для помощи в обороне участка границы с Россией за несколько дней до начала нового наступления россиян. В частности, за день до начала повторного наступления подразделение ВСУ уже нанесло удары по позициям войск РФ, которые базировались недалеко от границы. Разведка сработала на отлично, и украинцы хорошо были осведомлены о планах противника.

"Мы били танки на границе… это уже была настоящая война", – рассказал Sky News один из украинских бойцов.

Дислокацию для подкрепления позиций ВСУ подтвердил еще один военный, бригада которого защищала город Купянск.

Из этого следует, что Украина пыталась заблаговременно собрать силы, чтобы противостоять наращиванию российской группировки вдоль своей длинной северо-восточной границы. Однако этих усилий было недостаточно.

Как рассказал другой источник Sky News, с тех пор как начавшееся наступление РФ ситуация стабилизировалась, но не известно, как долго это может длиться.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "The Guardian" заявил, что российские захватнические войска смогут продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом ситуация начнет выравниваться.

Также издание "Комментарии" сообщало – только первая волна атак: Зеленский сделал заявление о новом наступлении РФ.



