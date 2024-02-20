СМИ узнали, какую технику россияне бросают на Роботино после взятия Авдеевки

После жестких боев за Авдеевку, во время которых Россия понесла большие потери, оккупанты поверили в свои силы и пошли в наступление сразу на нескольких направлениях. Так, во время атаки на Роботино Запорожской области россияне задействовали немодернизированные 70-летние танки Т-55. В результате 42-я мотострелковая дивизия потерпела катастрофу, пытаясь преодолеть равнинную местность и дойти до позиций, которые удерживает 65-я механизированная бригада ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Танки Т-55. Фото: из открытых источников

Отмечается, что оккупанты задействовали десятки 41-тонных четырехместных Т-55, 13-тонных бронированных тягачей МТ-ЛБ на 13 человек и 13-тонных боевых машин БМП с местом на 11 бойцов. ВСУ их забросали кассетными снарядами, противотанковыми ракетами и смогли остановить атаку.

Российские военные сначала направили 40 000 военных, чтобы атаковать гарнизон Авдеевки своими несколькими тысячами. После того как 13 000 россиян погибли или были ранены к началу усилил 2-ю и 41-ю общевойсковую армию вокруг Авдеевки. Еще тысячи человек погибли, в том числе 1300 за один день, когда российская кампания достигла кульминации", — добавили в издании.

В настоящее время в Украине насчитывается 470 тысяч российских военных, четверть из которых — пехота и экипажи автотранспорта. В Авдеевке пострадали 6% общей численности – каждое четвертое боевое подразделение.

В то же время Кремль продолжает мобилизовать войска и восстанавливает военную технику. По оценке аналитиков, у россиян достаточно людей и техники, чтобы продолжать боевые действия до 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — под невероятным натиском противника, стиравшего Авдеевку с лица земли ракетами, снарядами и бомбами, а также колоссальное численное преимущество, украинские военные покинули город, отойдя на заранее подготовленные позиции. Потери россиян за месяцы штурма, начатого в октябре прошлого года, составили около 400 единиц тяжелой техники, а также десятки тысяч человек. Как отмечал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, такие потери, как в боях за Авдеевку, россияне, похоже, еще нигде не несли. Какие выводы из битвы за Авдеевку можно сделать сейчас? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



