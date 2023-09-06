СМИ узнали, какую ловушку Украина подготовила для россиян

Украинские военные и изобретатели нашли способ заманить россиян в ловушку. В частности, путем производства макетов техники, которые помогают украинской армии вводить врага в заблуждение. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В запыленном цехе группа украинских экспертов наперегонки изготавливает артиллерийские пушки, которые никогда не выстрелят, ничего не могут обнаружить радарные комплексы и ракеты без взрывчатки. Это макеты имеют целью отвлечь российский огонь, тратя вражеские боеприпасы, ракеты и беспилотники. защитить настоящую технику и обслуживающих ее солдат", — пишет издание.

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Макеты военной техники производят из пластика, обрезков дерева, пенопласта, металла. The Guardian рассказывает, что успех этого необычного производства измеряется тем, как быстро уничтожается готовая продукция, ведь чтобы стать врагом, она должна выглядеть абсолютно идентично настоящей технике.

"Когда военные приходят к нам и говорят, что у них закончились макеты, это значит, что мы успешно справились со своей работой", — говорит журналисту один из специалистов (имена людей и местонахождение производства не разглашаются).

Доказательствами успеха наполнен шкаф в мастерской. Среди них: двигатель и смятые фрагменты иранских дронов "Шахед", разбитое крыло российского беспилотника "Ланцет" — оба заманили макеты техники, изготовленные здесь.

Готовые макеты легко транспортируются для монтажа на передовой, где, например, "артиллерийскую пушку" можно собрать всего за 20 минут.



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