Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину разозлило американских чиновников, которые на условиях анонимности заявляют, что такой шаг может даже привести к риску столкновения с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Вloomberg".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, поскольку Великобритания больше не входит в Европейский Союз, а правительство Германии расколото, президент Франции Макрон решил занять место номинального главы континента во внешней политике. Но не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов.

В частности, заявление Макрона вызвало мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам анонимного американского чиновника, вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять сохраняющуюся двусмысленность относительно красных линий союзников.

Другие анонимные чиновники считают, что заявление Макрона не было очень разумным с точки зрения оперативной безопасности, особенно с учетом того, что несколько стран уже непублично имеют некоторый персонал в Украине.

Вопрос военного единства Европы становится еще более важным сейчас, когда Путин воодушевлен победой на выборах, которые он организовал в годовщину аннексии Крыма, в то время как многомесячные сомнения по поводу поставок оружия Украине еще не развеялись.

Как отмечает Вloomberg, есть еще и внутренняя политика Франции. Макрон выводит Украину на передний план предвыборной кампании в Европарламент в июне, представляя свою крайне правую соперницу Марин Ле Пен союзницей Путина.

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