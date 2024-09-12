СМИ узнали, какое оружие меняет правила войны: есть ли оно у Украины

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Кравцев Сергей
Совсем небольшие дроны полностью переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Дроны. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что ранее в войне имел более выигрышные позиции тот, кто сумел получше "зарыться" в землю. Это было неотъемлемой частью занятия оборонительных позиций на протяжении более, чем столетия. С развитием огнестрельного оружия в 19 веке пехота перешла от плотных рядов к рассредоточению и укрытию. До Первой мировой войны единственным способом выжить под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем было рытье окопов.
Издание отметило, что впечатляющие атаки "дронов-драконов", которые распыляют зажигательную смесь термитов на российские позиции, могут иметь целью не только сожжение укрытия. На видео российского оккупанта, который снимал последствия атаки термитного беспилотника, видно, что он прожег дыры в сетке для защиты от беспилотников в нескольких местах, что потенциально делает их уязвимыми.
В материале подчеркивается, что большое количество малых беспилотников делает многие из ранее полученных знаний неактуальными.
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