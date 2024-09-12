СМИ узнали, какое оружие меняет правила войны: есть ли оно у Украины

Совсем небольшие дроны полностью переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Дроны. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что ранее в войне имел более выигрышные позиции тот, кто сумел получше "зарыться" в землю. Это было неотъемлемой частью занятия оборонительных позиций на протяжении более, чем столетия. С развитием огнестрельного оружия в 19 веке пехота перешла от плотных рядов к рассредоточению и укрытию. До Первой мировой войны единственным способом выжить под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем было рытье окопов.

"С того времени оборона почти не изменилась. Солдат Западного фронта 1916 года будет чувствовать себя как дома в окопах Украины 2024 года, удивившись разве что солнечным батареям и смартфонам. Но, как отметил президент Зеленский, это не просто окопная война Первой мировой войны, а "Первая мировая война с дронами, – и дроны изменили все", – пишет издание.

"Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащенные механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с чрезвычайной точностью с немалой высоты. Любой солдат в окопе может вырыть себе могилу. БПЛА могут вертикально пикировать на оборонительные позиции, а сетки против беспилотников теперь кажутся универсальными в окопах с обеих сторон. Для защиты от беспилотников также установлено много укрытий над головой. Однако больше всего изменилась ситуация с ранее безопасными бункерами и блиндажами", – говорится в материале.

Издание отметило, что впечатляющие атаки "дронов-драконов", которые распыляют зажигательную смесь термитов на российские позиции, могут иметь целью не только сожжение укрытия. На видео российского оккупанта, который снимал последствия атаки термитного беспилотника, видно, что он прожег дыры в сетке для защиты от беспилотников в нескольких местах, что потенциально делает их уязвимыми.

В материале подчеркивается, что большое количество малых беспилотников делает многие из ранее полученных знаний неактуальными.

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