СМИ узнали, какими призывами к Украине Запад поддерживает планы Путина

Недавние ракетные атаки России по Украине четко указывают на ее геноцидное намерение в ведении преступной войны. Они также напоминают, что, когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах и мире, а это он делает с предсказуемой регулярностью, он на самом деле имеет в виду геноцид, реваншизм и войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Hill".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты утверждают, что, когда западные политики и аналитики призывают к переговорам, они фактически поддерживают планы Путина по уничтожению украинцев, порабощению россиян и терроризированию их соседей.

"Харьков бомбардируют ежедневно, и цели неизменно гражданские. Еще несколько месяцев назад Россия терроризировала жителей города, время от времени сбрасывая бомбы. Последние нападения гораздо более частые, интенсивные и длительные. Их цель уже не запугать харьковчан, а превратить их и их город в человеческий пепел и горы кирпичей. Умышленное убийство гражданского населения с целью их уничтожения в большом количестве является геноцидом", — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что Россия не просто убивает людей и взрывает здания, а целенаправленно уничтожает украинскую культуру и физические основы жизни в Украине.

"Матушка Россия и ее ужасный сын Путин стремятся искоренить украинцев как нацию", — пишет СМИ.

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