logo

BTC/USD

67692.00

ETH/USD

3734.84

LTC/USD

82.60

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, какими призывами к Украине Запад поддерживает планы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, какими призывами к Украине Запад поддерживает планы Путина

Издание The Hill обращает внимание, что Украина не может вести переговоры с нацией, которая хочет уничтожить ее народ

сегодня, 08:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Недавние ракетные атаки России по Украине четко указывают на ее геноцидное намерение в ведении преступной войны. Они также напоминают, что, когда российский диктатор Владимир Путин говорит о переговорах и мире, а это он делает с предсказуемой регулярностью, он на самом деле имеет в виду геноцид, реваншизм и войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Hill".

СМИ узнали, какими призывами к Украине Запад поддерживает планы Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты утверждают, что, когда западные политики и аналитики призывают к переговорам, они фактически поддерживают планы Путина по уничтожению украинцев, порабощению россиян и терроризированию их соседей.

"Харьков бомбардируют ежедневно, и цели неизменно гражданские. Еще несколько месяцев назад Россия терроризировала жителей города, время от времени сбрасывая бомбы. Последние нападения гораздо более частые, интенсивные и длительные. Их цель уже не запугать харьковчан, а превратить их и их город в человеческий пепел и горы кирпичей. Умышленное убийство гражданского населения с целью их уничтожения в большом количестве является геноцидом", — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что Россия не просто убивает людей и взрывает здания, а целенаправленно уничтожает украинскую культуру и физические основы жизни в Украине.

"Матушка Россия и ее ужасный сын Путин стремятся искоренить украинцев как нацию", — пишет СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ. Давят на Администрацию Байдена и видные американские военные, а также статьи в ряде медиа. Позволить Украине уничтожать агрессора на его территории призывает президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/opinion/international/4689236-ukraine-cant-negotiate-with-a-nation-that-wants-to-erase-its-people-from-existence/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости