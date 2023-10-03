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СМИ узнали, как уже подготовилась Украина к зимним обстрелам РФ

По информации "The Economist, ожидая зимних обстрелов, Украина хранит запасы трансформаторов за рубежом

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Готовясь к новой атаке на энергетическую систему, Украина изготовит или закажет 100 новых высоковольтных трансформаторов, на замену уничтоженных атаками россиян, из них большая часть хранится за рубежом. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Economist".

СМИ узнали, как уже подготовилась Украина к зимним обстрелам РФ

Украина хранит запасы трансформаторов за рубежом

"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена в Украине, а половина закуплена за рубежом. Но из-за ударов по украинским заводам отечественных трансформаторов было изготовлено очень мало. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не будут нужны", — говорится в материале.


The Economist пишет, что украинские инженеры проделали хорошую работу.

Они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и оборудования по всей стране.

Также после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но лишь недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорит, Украина теперь имеет большой опыт того, как справляться с крупномасштабными атаками.

Но он ожидает, что россияне также извлекут уроки из их опыта "неспособности разрушить систему". По его словам, стране нужно больше систем противовоздушной обороны.

The Economist побывало на одной из электростанций, которая подверглась удару в прошлом году: российская ракета, которая летела прямо к машинному залу, за долю секунды до столкновения попала в часть из многочисленных линий электропередач станции, это сбило ее с курса и таким образом спасло сердце системы. С начала вторжения Россия запустила по этой станции 8 ракет.

Сегодня по всей территории электростанции бастионы, заполненные песком, окружают ключевые элементы, чтобы защитить их от осколков. Но, по словам директора, в случае прямого попадания это не поможет. Изолировать высоковольтные трансформаторы в бетонную оболочку нельзя, поскольку они перегреются.

Также издание "Комментарии" сообщало – как нужно подготовиться к зиме, чтобы не остаться без света и тепла – главные риски.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/10/02/ukraine-prepares-for-winter-again-as-russia-targets-its-power-grid
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