СМИ узнали, как Путин использует теракт в Подмосковье в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор может использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в качестве предлога для усиления военных действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, теракт, в результате которого погибли больше сотни человек, стал крупнейшим актом терроризма в Москве после инцидента с захватом заложников во время мюзикла "Норд-Ост", когда погибли по крайней мере 170 людей, включая десятки нападающих.
При этом "Bloomberg", ссылаясь на мнение экспертов отмечает, что РФ может использовать тпроизошедщее в качестве предлога для усиления военных действий в Украине.
По его мнению, молниеносным ответом могли бы стать новые атаки дронов и баллистические атаки, хотя они и так уже увеличились до этой террористической атаки.
Авторы материала отмечают, ожесточенный штурм российской столицы стал возвращением к предыдущему периоду правления Путина, который длился четверть века, когда террористы-смертники унесли жизни десятков человек. Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более двух лет после вторжения в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 16:33
Треба бути чесними самім з собою. Обидва братні російськощелепних народи з однаковою поведінкою і лайкою діють за тими ж схемами - підіграючи один одному в маніпулюванні суспільством, яке використовують собі на користь - йому на шкоду. Зовсім недавно почалась масована пропагандиська підготовка черні до підвищення тарифів для старого Ріната. І раптом, зовсім випадково, Росія вдарила по енерго-об'єктам. Хоч ЄС і надасть обладнання для відновлення, але ціни все-одно піднімуть на крові. Так і з терактом буде. Та й українська криза почалась з приваблення нечуваним розкраданням країни юдейцами, які прийшли на брехні і узурпували владу. І Європу першим залякувати почав корумпований Фюрер, потім Путін підіграв.