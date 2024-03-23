СМИ узнали, как Путин использует теракт в Подмосковье в войне против Украины

Страна-агрессор может использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в качестве предлога для усиления военных действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, теракт, в результате которого погибли больше сотни человек, стал крупнейшим актом терроризма в Москве после инцидента с захватом заложников во время мюзикла "Норд-Ост", когда погибли по крайней мере 170 людей, включая десятки нападающих.

При этом "Bloomberg", ссылаясь на мнение экспертов отмечает, что РФ может использовать тпроизошедщее в качестве предлога для усиления военных действий в Украине.

"Очевидный способ, по которому Кремль распространяет эту информацию, состоит в том, чтобы связать это как-то с войной в Украине", — прокомментировал заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд.

По его мнению, молниеносным ответом могли бы стать новые атаки дронов и баллистические атаки, хотя они и так уже увеличились до этой террористической атаки.

Авторы материала отмечают, ожесточенный штурм российской столицы стал возвращением к предыдущему периоду правления Путина, который длился четверть века, когда террористы-смертники унесли жизни десятков человек. Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более двух лет после вторжения в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



