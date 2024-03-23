Кто устроил теракт в Подмосковье: какие будут последствия

В городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников
Создаются условия для дальнейшей российской экспансии
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что теракт в "Крокус Сити Холл" выглядит как спланированные действия Кремля. Очень похоже на то, что именно оттуда дано соответствующее указание российским спецслужбам.
"Цель – скомпрометировать Украину (а мы уже видим попытки, причем, весьма "топорные", возложить ответственность за происшедшее на нас
), добившись прекращения поставок нам помощи со стороны зарубежных партнеров. Деятельность в той же Белгородской области российских добровольческих формирований, которые борются с путинским режимом, также преподносится Кремлем как террористическая. И обвиняется тут, опять же, Украина. Всё ради того, чтоб отвернуть от нас мировое общественное мнение. И заморозить конфликт, заключив т.н. "мир" на условиях Кремля. Создавая условия для дальнейшей российской экспансии – не только в Украине, но и в Европе и мире в целом", – поясняет эксперт.
Он обращает внимание, что первые же заявления тех или иных российских "деятелей" вскоре после теракта свидетельствовали, что виновными намерены "назначить" Украину или Запад в целом.
"Тот же первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой (который в свое время брал участие в ликвидации путем отравления бывшего сотрудника КГБ, затем ФСБ Литвиненко, который бежал в Великобританию) назвал США и Великобританию "заказчиками" теракта в "Крокусе"
. Кого бы там сейчас не поймали представители ФСБ и прочих силовых структур страны-агрессора, кому бы ни приписали этот теракт – тут явно замешаны именно российские спецслужбы", – уверен ветеран внешней разведки.
Он акцентирует, что подобный стиль традиционен для Путина. Так он начинал свой путь в президенты более 20 лет назад. Когда взрывы, которые устраивали сами же спецслужбы РФ, гремели в Москве, в Волгодонске и так далее. Затем была драма на Дубровке, когда вместо освобождения заложников спецслужбисты уничтожили их и вероятных террористов.
"И всё правление Путина – это подобные ужасающие действия с целью компрометации невыгодных ему фигур, укоренения страха в россиянах, усиления спецслужб и всех силовиков. Всё ради продолжения своего царствования, которое в итоге привело к вторжению в Украину и полномасштабной войне", – подчеркивает Василий Богдан.
По его мнению, цель нового теракта еще и в том, чтоб отвлечь внимание мирового сообщества от двух ракетных террористических атак, которые РФ обрушила на Украину 21 и 22 марта.
"Еще одна цель – запугивание российского общества. Чтоб мобилизовать то, канализировать гнев, направить его на Украину. Оставить в плену кремлевских лживых нарративов. Но сколь веревочке не виться, конец будет. И мы уже видим, что идет пробуждение и российского общества, и той же Европы", – констатирует Василий Богдан.
О теракте западные спецслужбы предупреждали еще в начале марта
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак размышляет так:
"Примечательно, что теракт стал возможен при предупреждении западных спецслужб еще в начале марта
. Он произошел в условиях тотального сосредоточения российской элиты и населения на украинском вопросе, в то время как в самой РФ расширялась внутренняя и внешняя уязвимость, которую могли использовать международные террористические группы. В любом случае, если брать за основу версию об исламском терроризме (об этом пишут западные медиа и свидетельствуют определенные действия российских правоохранителей), имеем проявление тотальной слабости России по отношению к параллельным угрозам в виде ИГИЛ-К, который воспринял РФ как обессиленное войной пространство для того, чтобы напомнить о себе и сформировать определенный информационный шлейф".
Следует понимать, продолжает эксперт, что исламский терроризм остается серьезным фактором международной безопасности, который после завоевания талибами власти в Афганистане расширил угрозу для Центральной Азии и РФ.
"После отвода войск США из Афганистана в 2021 году очень часто раздавалось мнение о том, что это событие отзовется на весь континент. По сути, это и происходит, – отмечает Олег Постернак. – Правда, РФ вряд ли будет способна признать такой провал и будет склонна возложить ответственность на Запад или даже на Украину. Ведь возникает удобный шанс для "закручивания гаек", новой волны мобилизации, раздувания антизападной и антиукраинской истерии".
Читайте также на портале "Комментарии" — в США считают, что ответственность за атаку на мирных граждан в Подмосковье несет ячейка террористической организации Исламского государство.
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