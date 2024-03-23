Кто устроил теракт в Подмосковье: какие будут последствия

В городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Создаются условия для дальнейшей российской экспансии

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что теракт в "Крокус Сити Холл" выглядит как спланированные действия Кремля. Очень похоже на то, что именно оттуда дано соответствующее указание российским спецслужбам.

добившись прекращения поставок нам помощи со стороны зарубежных партнеров. Деятельность в той же Белгородской области российских добровольческих формирований, которые борются с путинским режимом, также преподносится Кремлем как террористическая. И обвиняется тут, опять же, Украина. Всё ради того, чтоб отвернуть от нас мировое общественное мнение. И заморозить конфликт, заключив т.н. "мир" на условиях Кремля. Создавая условия для дальнейшей российской экспансии – не только в Украине, но и в Европе и мире в целом", – поясняет эксперт. "Цель – скомпрометировать Украину (а мы уже видим попытки, причем, весьма "топорные", возложить ответственность за происшедшее на нас ),

Он обращает внимание, что первые же заявления тех или иных российских "деятелей" вскоре после теракта свидетельствовали, что виновными намерены "назначить" Украину или Запад в целом.

Кого бы там сейчас не поймали представители ФСБ и прочих силовых структур страны-агрессора, кому бы ни приписали этот теракт – тут явно замешаны именно российские спецслужбы", – уверен ветеран внешней разведки. "Тот же первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой (который в свое время брал участие в ликвидации путем отравления бывшего сотрудника КГБ, затем ФСБ Литвиненко, который бежал в Великобританию) назвал США и Великобританию "заказчиками" теракта в "Крокусе"

Он акцентирует, что подобный стиль традиционен для Путина. Так он начинал свой путь в президенты более 20 лет назад. Когда взрывы, которые устраивали сами же спецслужбы РФ, гремели в Москве, в Волгодонске и так далее. Затем была драма на Дубровке, когда вместо освобождения заложников спецслужбисты уничтожили их и вероятных террористов.

"И всё правление Путина – это подобные ужасающие действия с целью компрометации невыгодных ему фигур, укоренения страха в россиянах, усиления спецслужб и всех силовиков. Всё ради продолжения своего царствования, которое в итоге привело к вторжению в Украину и полномасштабной войне", – подчеркивает Василий Богдан.

По его мнению, цель нового теракта еще и в том, чтоб отвлечь внимание мирового сообщества от двух ракетных террористических атак, которые РФ обрушила на Украину 21 и 22 марта.

"Еще одна цель – запугивание российского общества. Чтоб мобилизовать то, канализировать гнев, направить его на Украину. Оставить в плену кремлевских лживых нарративов. Но сколь веревочке не виться, конец будет. И мы уже видим, что идет пробуждение и российского общества, и той же Европы", – констатирует Василий Богдан.

О теракте западные спецслужбы предупреждали еще в начале марта

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак размышляет так:

Он произошел в условиях тотального сосредоточения российской элиты и населения на украинском вопросе, в то время как в самой РФ расширялась внутренняя и внешняя уязвимость, которую могли использовать международные террористические группы. В любом случае, если брать за основу версию об исламском терроризме (об этом пишут западные медиа и свидетельствуют определенные действия российских правоохранителей), имеем проявление тотальной слабости России по отношению к параллельным угрозам в виде ИГИЛ-К, который воспринял РФ как обессиленное войной пространство для того, чтобы напомнить о себе и сформировать определенный информационный шлейф". "Примечательно, что теракт стал возможен при предупреждении западных спецслужб еще в начале марта

Следует понимать, продолжает эксперт, что исламский терроризм остается серьезным фактором международной безопасности, который после завоевания талибами власти в Афганистане расширил угрозу для Центральной Азии и РФ.

"После отвода войск США из Афганистана в 2021 году очень часто раздавалось мнение о том, что это событие отзовется на весь континент. По сути, это и происходит, – отмечает Олег Постернак. – Правда, РФ вряд ли будет способна признать такой провал и будет склонна возложить ответственность на Запад или даже на Украину. Ведь возникает удобный шанс для "закручивания гаек", новой волны мобилизации, раздувания антизападной и антиукраинской истерии".

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