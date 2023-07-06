СМИ узнали – есть ли уже паритет на поле боя по количеству тяжелой техники у Украины и РФ

На сегодняшний день благодаря помощи западных союзников Украина не только догнала Россию по количеству танков, но и опередила страну-агрессора. С начала полномасштабного вторжения партнеры поставили Украине 771 новый танк, еще 286 единиц обещают передать дополнительно. По аналитическим данным OSINT-группы Oryx, танковый парк Украины с начала вторжения РФ вырос, в то время как российский – сократился вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Танки. Фото из открытых источников

В материале говорится, что уже сейчас Украина догнала Россию по количеству танков. Отмечается, что сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ранее на Западе подтверждали, что за этот период войны РФ потеряла почти половину своей боеспособности. Например, в 2022-м россияне выпустили 10 миллионов артснарядов и "угробили" более 2000 танков, хотя мощностей ВПК России хватает на производство 1 миллионов таких снарядов и 200 танков в год.

В эту статистику не включено количество российской военной техники, которую Россия произвела или изъяла из глубоких складов с начала полномасштабной войны.

Эксперты настаивают, что изменение баланса тяжелых вооружений важно, но далеко не решающе для контрнаступления, так как против хорошо укрепленной обороны РФ нужно "сильное преимущество". Этим, в частности, объясняют огромные потери России в артиллерии и логистике — ВСУ сперва бьют по этим орудиям, прежде чем вводить на поле боя бригады.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



