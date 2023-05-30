СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед наступлением

Украина проводит серию смелых "формировочных операций", чтобы ввести в заблуждение российских оккупантов и подготовить поле боя перед массированным контрнаступлением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

В материале говорится, что началось все с довольно странной атаки дрона на Кремль. Далее информационное пространство подорвала блестящая операция "РДК" в Белгородской области, последствия которой могли побудить РФ перебросить свои войска с фронта в Украине в приграничные регионы. После этого Украина совершила атаку морских беспилотников на российский разведывательный корабль в Черном море. Сегодня Москва проснулась от серии взрывов от атаки беспилотников.

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Эксперты отмечают, что такие операции – часть стандартной военной практики. Как говорят чиновники по обороне и аналитикам, главная задача таких операций состоит в том, чтобы обмануть врага и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

"Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов — будь то войска или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание в другом месте", — считает Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий исследование городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

"Financial Times" также приводит комментарий высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется. Киев сегодня придерживается позиции, что успешное контрнаступление должно произойти тогда, когда моральный дух оккупантов будет на низком уровне.

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