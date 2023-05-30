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СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед наступлением

Украина проводит серию "формировочных операций", чтобы запутать россиян перед наступлением

сегодня, 13:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина проводит серию смелых "формировочных операций", чтобы ввести в заблуждение российских оккупантов и подготовить поле боя перед массированным контрнаступлением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед наступлением

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

В материале говорится, что началось все с довольно странной атаки дрона на Кремль. Далее информационное пространство подорвала блестящая операция "РДК" в Белгородской области, последствия которой могли побудить РФ перебросить свои войска с фронта в Украине в приграничные регионы. После этого Украина совершила атаку морских беспилотников на российский разведывательный корабль в Черном море. Сегодня Москва проснулась от серии взрывов от атаки беспилотников.


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Эксперты отмечают, что такие операции – часть стандартной военной практики. Как говорят чиновники по обороне и аналитикам, главная задача таких операций состоит в том, чтобы обмануть врага и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

"Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов — будь то войска или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание в другом месте", — считает Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий исследование городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

"Financial Times" также приводит комментарий высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется. Киев сегодня придерживается позиции, что успешное контрнаступление должно произойти тогда, когда моральный дух оккупантов будет на низком уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами в оккупации – что это даст Кремлю.

Также издание "Комментарии" сообщало – может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ: Владимир Зеленский назвал главное условие.




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Источник: https://www.ft.com/content/dfa2b8a4-4747-4eaa-8de6-dd238e45000e
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