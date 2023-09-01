СМИ узнали, что ЦРУ сдерживало ГУР от атак по России: что ответил Буданов

Активно распространяющаяся в западных СМИ информация о том, что представители ЦРУ якобы удерживают украинскую разведку от атак по территории России, не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время интервью Наталье Мосийчук сделал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Телеведущая заявила, что "врагам может не понравиться активность ГУР", и нашим партнерам тоже.

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"Ну, послушайте, я переживу и то, и другое", — ответил Буданов.

Реагируя на материалы в СМИ Кирилл Буданов ответил, что журналистам не стоит пытаться узнать тайны и секреты спецслужб. Им все равно ничего узнать не удастся из жизни спецслужб. К тому же, уточнил разведчик, из тех материалов, которые ему ужалось прочесть, он нигде правды так и не услышал.

Отметим, в рейтинговом издании "The Times" была опубликована статья о деятельности ГУР, в которой шла речь о том, что амбиции ведомства "начинают беспокоить некоторые западные страны, несмотря на то, что они уважают профессионализм агентов".

В частности, в материале говорилось о том, что ЦРУ провело несколько прямых бесед с представителями ГУР, настоятельно рекомендуя не наносить удары по территории РФ. Также якобы журналистам стало известно, что власти Молдовы обращались к американцам с просьбой повлиять на Украину, чтобы она отказалась от планирования операций в Приднестровье.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже победа Украины в войне не гарантирует, что Россия не захочет реванша. У Украины будет минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане. Такое заявление в интервью Наталии Мосийчук сделал глава ГУР Кирилл Буданов.



