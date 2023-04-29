СМИ узнали, чему обучают украинский спецназ перед контрнаступлением

Бойцы украинских подразделений спецназа тренируются на более чем десяти военных полигонах в Германии, готовясь к предстоящему контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Bild".

Украинский спецназ готовится к контрнаступлению. Фото facebook.com/usofcom

Отмечается, что немецкая армия сейчас помогает готовить не только рядовых бойцов, танкистов и артиллеристов, но и бойцов спецназначения. В частности, их обучают тактике городского боя, что особенно важно для освобождения оккупированных городов.

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"Операции в густонаселенных районах требуют особых навыков, бои часто происходят на очень коротких дистанциях и на нескольких [высотных] уровнях, а опасность мин-ловушек особенно высока", – пишет издание.

Боям в открытом поле тоже уделяется внимание. Украинских спецназовцев обучают тому, как атаковать окопавшегося противника, что весьма актуально с учетом того, сколько траншей и окопов нарыли россияне на захваченной территории при подготовке к украинскому контрнаступлению.

Отдельное направление подготовки – обучение навыкам выживания в тылу врага.

По информации "Bild", сейчас в Германии проходит обучение "четырехзначное количество" украинских военнослужащих, включая "трехзначное количество" членов экипажей танков Leopard 1. Сколько обучается спецназовцев – не уточняется.

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