СМИ раскрыли детали о новом оружии Путина

Кремль заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине перешла в "состояние войны". Эта эскалация последовала за фиктивной победой Путина на выборах и крупнейшей за время войны атакой ракет и дронов на энергетическую инфраструктуру Украины. Теракт в Подмосковье, в результате которого погибло более 100 человек, подливает еще больше горючего, независимо от того, кто несет ответственность. Нет сомнений в том, что, если у Путина и были какие-то границы, то теперь они исчезли, и он может считать, что может использовать любое оружие, даже ядерное или химическое, для достижения своих целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Tmes".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что воздушные атаки на Украину вновь поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под контролем России. Жизненно важное энергоснабжение для поддержания реакторов в холодном состоянии отключено; потенциальное расплавление и катастрофическую ядерную "аварию" удается предотвратить только с помощью древних электрогенераторов.

Авторы материала отмечают, Владимир Путин, скорее всего, не исключает возможности использования ЗАЭС в качестве импровизированного ядерного устройства. Он еженедельно угрожает ядерной атакой. Кроме того, похоже, что заражение пойдет на запад, а не на восток.

Отмечается, что ядерная энергия способна спасти планету от изменения климата или уничтожить ее в руках таких тиранов, как Путин, Асад и других деспотов. В первую очередь ООН и МАГАТЭ должны обеспечить безопасность ЗАЭС, чтобы предотвратить радиоактивное заражение всей Европы и дальнейшую эскалацию войны.

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