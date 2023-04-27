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СМИ назвали районы, где россияне больше всего укрепляются в ожидании наступлении ВСУ

В Reuters назвали самый укрепленный район оккупантов

27 апреля 2023, 12:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

СМИ назвали районы, где россияне больше всего укрепляются в ожидании наступлении ВСУ

Оккупанты в Крыму роют окопы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, спутниковые снимки подтверждают, что российская армия начала рыть окопы после освобождения Херсона. По данным издания, оборонные позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком клочке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.


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Эксперты отмечают, что российские рвы уходят к югу от Васильевки и через всю Запорожскую область. По оценкам, оборонный участок протянулся на 120 км.

"Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные "зубы дракона", которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов", — говорится в материале.

Кроме этого, россияне обустроили баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции техники. У прифронтового города Пологи в Запорожской области оккупанты построили две четкие линии обороны. Также укреплены города Токмак, Бильмак, траншеи вырыты вдоль дорог и в аэропортах в Мелитополе и Бердянске.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений. Какой есть выход из ситуации? "Комментарии" с этим вопросом обратились к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-digs-ukraine-prepares-attack-2023-04-27/
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