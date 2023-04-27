СМИ назвали районы, где россияне больше всего укрепляются в ожидании наступлении ВСУ

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапывают и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Оккупанты в Крыму роют окопы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, спутниковые снимки подтверждают, что российская армия начала рыть окопы после освобождения Херсона. По данным издания, оборонные позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком клочке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.

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Эксперты отмечают, что российские рвы уходят к югу от Васильевки и через всю Запорожскую область. По оценкам, оборонный участок протянулся на 120 км.

"Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные "зубы дракона", которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов", — говорится в материале.

Кроме этого, россияне обустроили баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции техники. У прифронтового города Пологи в Запорожской области оккупанты построили две четкие линии обороны. Также укреплены города Токмак, Бильмак, траншеи вырыты вдоль дорог и в аэропортах в Мелитополе и Бердянске.

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