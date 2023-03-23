СМИ назвали причину, почему контрнаступление ВСУ снова откладывается

США и другие союзники Украины в войне против России существенно нарастили поставки необходимого оружия, но этих объёмов все равно недостаточно, чтобы украинские защитники получили преимущество и пошли в контрнаступление, освобождая ранее захваченные земли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

ВСУ. Фото из открытых источников

В материале говорится, что украинские официальные лица и военные жалуются, что поставка необходимых боеприпасов и вооружения занимает слишком много времени, но при этом весна уже наступила и пора контратаковать, особенно учитывая, что Россия тоже намерена весной усилить давление.

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Журналисты обратили внимание, что обещанные Вашингтоном танки "Абрамс" усилят позиции ВСУ на поле боя, но прибудут не раньше осени, то есть, примерно через полгода после ожидаемого весеннего контрнаступления украинской армии.

"Время на стороне РФ, а это означает, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте", - сказала Рэйчел Риццо, аналитик европейской программы Атлантического совета. "Украина не имеет такого преимущества. … Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор россиянам".

Издание указало, что даже те поставки, которые уже были анонсированы, могут столкнуться с задержками, если линии снабжения и транспортные узлы будут перегружены, что может дать преимущество РФ.

При этом издание отметило, что задержки с поставками оружия и боеприпасов не единственная проблема. В частности, сторонники поэтапной стратегии поставок вооружения говорят, что Запад сделал все возможное, успешно избегая прямого конфликта с РФ. Однако некоторые официальные лица и дипломаты признают, что такая стратегия Запада дорого обошлась Украине, но говорят, что она также отражала политические реалии формирования широкой международной коалиции.

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