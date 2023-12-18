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СМИ назвали потери элитной бригады морпехов РФ в Украине

В у российских морпехов в Украине потери в четыре раза больше, чем в Чечне

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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С начала полномасштабного вторжения в Украину 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ потеряла по меньшей мере 234 бойца. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за 10 лет войны в Чечне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает BBC.

СМИ назвали потери элитной бригады морпехов РФ в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечается, имена 234 погибших военнослужащих BBC удалось установить совместно с изданием "Медиазона" по открытым источникам.

Среди погибших, как утверждается, не менее 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов. После изучения расположения могил на кладбищах в Приморье и в соседних регионах журналисты предположили, что реальные потери бригады убитыми могут составить около 470 человек.

При этом количество тяжелораненых может составлять около 950 человек, поскольку на каждого убитого бойца в ходе нынешней войны приходится по 1,7-2 с тяжелыми ранениями.

Кроме того, в соцсетях родственники заявили о пропавших без вести 42 бойцах бригады.

Отмечается, что во время вторжения в Украину морпехи выполняли задачи, обычно возлагаемые на общевойсковые соединения, например, пеший штурм позиций противника.

Наибольшие потери они понесли в Киевской области в первые недели войны, а также при попытках штурма Угледара на Донецкой области осенью 2022 года.

По данным украинских военных, именно 155-я бригада принимала участие в захвате Бучи, Ирпеня и Гостомеля и могла быть причастной к убийствам мирного населения.

Как сообщают СМИ, треть потерь 155-й бригады — мобилизованные. Большое количество погибших подтверждается тем, что бригаду начали пополнять за счет бывших заключенных, подписавших контракты с Минобороны РФ.

Несмотря на высокие потери, российским властям удается пополнить бригаду, избегая ее расформирования. Она продолжает бои в районе Угледара. В последний раз новость о смерти морпеха 155-й бригады публиковали 1 декабря.

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Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/ckr892e293xo?ocid=wsrussian.social.in-app-messaging.telegram..russiantelegram_.edit
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