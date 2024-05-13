СМИ назвали первое крупное сражение нового наступления РФ: где оно может произойти

Битва за Волчанск в Харьковской области может стать одним из первых крупных сражений нового наступления России на севере. Подразделения нескольких бригад ВСУ, в том числе 59-й мотострелковой бригады и 93-й штурмовой бригады с мощными боевыми машинами пехоты CV90, уже находятся в Волчанске или на пути к нему. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Наступление России. Фото из открытых источников

"Пока еще слишком рано говорить наверняка, являются ли атаки России через российско-украинскую границу к северу от Харькова первой атакой реального наступления или уловкой, призванной отвлечь украинские силы от полей боевых действий на востоке. Для жителей Волчанска это различие может не иметь значения. Их дом — снова поле битвы", — говорится в материале.

Журнал напоминает, что российские войска захватили Волчанск в первые дни более широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украинские войска освободили город семь месяцев спустя в рамках своего первого контрнаступления.

"Теперь тысячи жителей бегут, некоторые уже во второй раз за чуть более чем два года, к городу приближаются подразделения трех российских полков… Российские войска намеренно прощупывают бреши в украинских позициях, которые могут присутствовать в Волчанске и его окрестностях. И они концентрируются на секторах, где география выгодна. В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует защитный барьер на правом фланге русских", — отмечается в статье.

При этом указывается на то, что в качестве "прелюдии" к более широкой атаке россияне направляют на город свои планирующие бомбы со спутниковым наведением: "Тот факт, что русские бомбят Вовчанск, может быть показателем того, что они намерены усилить наземное наступление на город".

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