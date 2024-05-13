СМИ назвали первое крупное сражение нового наступления РФ: где оно может произойти

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Кравцев Сергей
Битва за Волчанск в Харьковской области может стать одним из первых крупных сражений нового наступления России на севере. Подразделения нескольких бригад ВСУ, в том числе 59-й мотострелковой бригады и 93-й штурмовой бригады с мощными боевыми машинами пехоты CV90, уже находятся в Волчанске или на пути к нему. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Наступление России. Фото из открытых источников
Журнал напоминает, что российские войска захватили Волчанск в первые дни более широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украинские войска освободили город семь месяцев спустя в рамках своего первого контрнаступления.
При этом указывается на то, что в качестве "прелюдии" к более широкой атаке россияне направляют на город свои планирующие бомбы со спутниковым наведением: "Тот факт, что русские бомбят Вовчанск, может быть показателем того, что они намерены усилить наземное наступление на город".
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