СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии

5 и 6 августа в Саудовской Аравии проходит саммит с участием около 40 стран мира. Главная цель встречи – установить договоренности о мирном соглашении и завершении войны в Украине. Издание Corriere della Sera со ссылкой на европейских чиновников установило главные договоренности на саммите в Джидде.

Лидеры Саудовской Аравии и Украины. Фото из открытых источников

Согласно итальянскому изданию, во время встречи в Саудовской Аравии 40 стран договорились о соблюдении территориальной целостности Украины.

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"Уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного соглашения, а также приоритетом Устава ООН", — рассказывают европейские чиновники о первых договоренностях в Саудовской Аравии.

Кроме территориальной целостности также было согласовано создать рабочие группы, которые будут активно работать с десятью пунктами из формулы мира, что предложила Украина, как путь к завершению войны.

Европейские источники указывают, что в настоящее время не названа дата следующей встречи государств, принимавших участие на саммите в Джидде, однако, по словам чиновников из стран ЕС, до конца 2023 года такая встреча может состояться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай меняет свою позицию по поводу войны в Украине. Руководство КНР отправило делегацию в Саудовскую Аравию, где состоятся первые шаги по реализации мирного плана по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на мирный саммит 40 стран в Джидде, куда не была приглашена Россия. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство будет внимательно следить за событиями, происходящими в Саудовской Аравии по мирному завершению войны в Украине.



