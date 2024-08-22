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СМИ назвали ключевую причину, почему Украина стремительно теряет свои территории на Донбассе

Многие люди, которые попадают в армию даже не хотят стрелять

сегодня, 11:07
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Кравцев Сергей

Некоторые украинские военные, которые недавно были мобилизованы, отказываются стрелять по врагу. Есть и те, кому трудно собрать оружие или координировать основные боевые движения. Отдельные бойцы даже покидают свои посты или поле боя вообще. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Associated Press".

СМИ назвали ключевую причину, почему Украина стремительно теряет свои территории на Донбассе

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что командиры ВСУ рассказали, объясняя, почему Украина продолжает терять драгоценные позиции вдоль восточного фронта. В этом командиры частично обвиняют плохо обученных новобранцев, набранных во время недавней мобилизации, а также очевидное преимущество России в боеприпасах и авиации.

"Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но огонь не открывают. Поэтому наши мужчины погибают. Когда они не используют оружие, они неэффективны", — сказал разочарованный командир батальона 47-й украинской бригады.

Отмечается, что к проблемам добавляется и огромное преимущество России в живой силе и ее готовность идти на ошеломляющие потери в обмен на захват малых объектов.

Недавно призванные на военную службу украинцы далеки от закаленных в боях бойцов, которые пошли на войну в первый год полномасштабного вторжения. Новобранцам не хватает даже минимального уровня подготовки, отмечают командиры и солдаты четырех бригад, которые обороняют район Покровска.

По их словам, им приходится планировать операции с пехотой, которая не умеет стрелять по мишеням и не знает базовой топографии. Некоторым из них не хватает веры в боевые планы начальства, и они уходили с подготовленных позиций. Командиры на местах разочарованы качеством новых призывников, которых отправляют на передовую территориальные центры комплектования.

"Главная проблема – это инстинкт выживания прибывших. Раньше люди могли стоять до последнего момента, чтобы удержать позицию. Сейчас, даже когда идут легкие обстрелы огневых позиций, они отступают", — пояснил военный 110-й бригады.

Однако он признает, что не все бегут с поля боя — мотивированные люди все же попадаются, но их очень-очень мало.

В то же время военный эксперт аналитического центра "Центр оборонных стратегий" Виктор Кевлюк утверждает, что подготовка новобранцев является адекватной, командиры бригад просто "ищут объяснения тактических провалов".

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