СМИ назвали ключевую причину, почему Украина стремительно теряет свои территории на Донбассе

Некоторые украинские военные, которые недавно были мобилизованы, отказываются стрелять по врагу. Есть и те, кому трудно собрать оружие или координировать основные боевые движения. Отдельные бойцы даже покидают свои посты или поле боя вообще. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Associated Press".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что командиры ВСУ рассказали, объясняя, почему Украина продолжает терять драгоценные позиции вдоль восточного фронта. В этом командиры частично обвиняют плохо обученных новобранцев, набранных во время недавней мобилизации, а также очевидное преимущество России в боеприпасах и авиации.

"Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят врага на огневой позиции в окопах, но огонь не открывают. Поэтому наши мужчины погибают. Когда они не используют оружие, они неэффективны", — сказал разочарованный командир батальона 47-й украинской бригады.

Отмечается, что к проблемам добавляется и огромное преимущество России в живой силе и ее готовность идти на ошеломляющие потери в обмен на захват малых объектов.

Недавно призванные на военную службу украинцы далеки от закаленных в боях бойцов, которые пошли на войну в первый год полномасштабного вторжения. Новобранцам не хватает даже минимального уровня подготовки, отмечают командиры и солдаты четырех бригад, которые обороняют район Покровска.

По их словам, им приходится планировать операции с пехотой, которая не умеет стрелять по мишеням и не знает базовой топографии. Некоторым из них не хватает веры в боевые планы начальства, и они уходили с подготовленных позиций. Командиры на местах разочарованы качеством новых призывников, которых отправляют на передовую территориальные центры комплектования.

"Главная проблема – это инстинкт выживания прибывших. Раньше люди могли стоять до последнего момента, чтобы удержать позицию. Сейчас, даже когда идут легкие обстрелы огневых позиций, они отступают", — пояснил военный 110-й бригады.

Однако он признает, что не все бегут с поля боя — мотивированные люди все же попадаются, но их очень-очень мало.

В то же время военный эксперт аналитического центра "Центр оборонных стратегий" Виктор Кевлюк утверждает, что подготовка новобранцев является адекватной, командиры бригад просто "ищут объяснения тактических провалов".

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