СМИ назвали главную причину, почему Запад решил увеличить помощь Украине

Главным фактором, который привел к тому, что на Западе решили в разы увеличить военную помощь Украине стало понимание того, что Россия может воспользоваться дополнительным временем для нового более мощного удара. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Танки. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, западные союзники похоже начинают понимать, что нового импульса ВСУ в войне не будет, пока Украина не получит необходимое количество боевых танков, другая мощной бронетехники и еще больше систем противовоздушной обороны. Только получив все это вооружение можно ожидать, что украинские войска повторят успех, который был достигнут в прошлом году вокруг Киева, Харькова и Херсона.

"The Wall Street Journal" считает, что западные партнеры Украины пересмотрели свое виденье. Если раньше союзники Украины считали, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше это сможет истощить российскую армию и приблизить победу Киева. Теперь же Запад понимает, что затягивание войны на руку России. Но, если Европа и США усилят поддержку Украины, Кремлю ничего другого не останется. Кроме как мирным путем искать выходит из нехорошей для себя ситуации.

По информации издания, в ряде европейских столиц опасаются, что Кремль все равно продолжит бросать своих людей и военные ресурсы, затягивая войну в Украине, а в войне на истощение Москва способна одержать успех.

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