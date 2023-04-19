СМИ назвали две страны, которые в апреле покупали российскую нефть дороже "потолка цен"

Индия и Китай выкупили подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам, превышающим установленный странами G7 "потолок цен" в 60 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на данные трейдеров и собственные расчеты.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, это означает, что Россия получает большие доходы от нефти, несмотря на попытки Запада ограничить финансирование агрессора в войне против Украины. По данным источника Reuters в G7, западный ценовой лимит пока останется неизменным несмотря на давление со стороны некоторых стран ЕС, таких как Польша, которые требуют снизить лимит, чтобы усилить давление на РФ.

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Последние данные Refinitiv Eikon свидетельствуют о том, что российские грузы нефти Urals, загруженные в первой половине апреля, в основном направляются в порты Индии и Китая.

На Индию приходится более 70% морских поставок этого сорта в этом месяце, а на Китай — около 20%.

Между тем, снижение фрахтовых ставок и меньшие скидки на Urals относительно мировых бенчмарков подтолкнули дневную цену сорта в начале апреля обратно выше верхней границы после периода торговли ниже.

Индия и Китай не согласились на "потолок цен", но Запад надеялся, что угроза санкций удержит трейдеров от помощи этим странам в покупке нефти выше верхнего предела. По данным трейдеров, средние скидки на нефть марки Urals составляли 13 долл за баррель на базисе DES (поставка с судна) в индийских портах и 9 долл за баррель на базисе ICE Brent в китайских портах, тогда как транспортные расходы составляли 10,5 долл за баррель и 14 долл за баррель соответственно для поставок из балтийских портов в Индию и Китай.

Так, цена Urals на условиях FOB в балтийских портах, с учетом дополнительных транспортных расходов в размере около 2 долл за баррель, в апреле была чуть выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют расчеты Reuters.

Расходы на транспортировку значительно снизились за последние недели благодаря мягкой погоде и большему количеству танкеров.

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