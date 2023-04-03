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СМИ назвали страну G7, которая готова покупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель

Японские власти обосновали это тем, что стране необходим доступ к российским энергоносителям

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Единственная страна "Большой семерки" Япония получила разрешение от США на то, чтобы не придерживаться согласованного странами G7 "потолка" на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Как сообщает "The Wall Street Journal" (WSJ), японские власти обосновали это тем, что стране необходим доступ к российским энергоносителям.

СМИ назвали страну G7, которая готова покупать российскую нефть по цене выше $60 за баррель

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию "относительно невелик" и составляет около одной десятой поставки.


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Стоит отметить, что нефтяные санкции ЕС против России начали действовать с 5 декабря 2022 года. Предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Читайте также на портале "Комментарии" — продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота". Ранее считалось, что именно Китая является главным покупателем российской нефти после отказа от этого ресурса ЕС. Но теперь стало ясно, что Индия не упустила шанс по хорошим скидкам начать закупать российскую нефть.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля прошлого года поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Обсуждали задержание и арест в РФ по подозрению в шпионаже представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Что могло остаться за кулисами официальных релизов? Можно ли сказать, что Белый дом потерял надежду договориться о чём-то с нынешним российским режимом – и потому тот снова и снова подбрасывает поводы для таких переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.wsj.com/articles/japan-breaks-with-u-s-allies-buys-russian-oil-at-prices-above-cap-1395accb
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