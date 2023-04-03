Видит ли Запад перспективы переговоров с Москвой – почему состоялся разговор Блинкена с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля прошлого года поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Обсуждали задержание и арест в РФ по подозрению в шпионаже представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Что могло остаться за кулисами официальных релизов? Можно ли сказать, что Белый дом потерял надежду договориться о чём-то с нынешним российским режимом – и потому тот снова и снова подбрасывает поводы для таких переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блинкен и Лавров. Фото: из открытых источников

И в США, и в Европе всё больше политиков приходит к такому же выводу – с Путиным говорить невозможно

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Кончено, Вашингтон потерял надежду о чем-то договориться с лидером террористического государства – рашисткой федерации. Но, когда речь идет о защите своих граждан, внешнеполитическое ведомство обязано отрабатывать эту ситуацию, ведя коммуникацию с теми или иными государствами. Думаю, никакой "кулуарщины" не было. Позиция США в российско-украинской войне понятна и последовательна. Она была ранее подтверждена на уровне "Большой семерки", НАТО, "Большой девятнадцатки" (ибо РФ там тоже не место). Ключевой тезис — бессрочная политическая военная, техническая, финансовая, гуманитарная, финансовая поддержка Украины. Вплоть до нашей победы".

Эксперт напоминает, что Штаты поддерживают мирный план президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий деоккупацию ВСЕХ наших территорий, восстановление суверенитета Украины, наказание рашистских военных преступников (от главы государства до обычных вояк). Плюс – уже сделан важнейший шаг виде решения Международного уголовного суда (МУС) касательно ордера на арест Путина.

говорилось, кроме прочего, о важности не допустить обострения ситуации вокруг ядерного оружия, о необходимости снижения ядерных угроз. Однако вскоре после визита Си Цзиньпиня в Москву ядерный шантаж со стороны последней вышел на новый уровень – речь о намерении россиян разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Беларуси То есть, рашисты просто плюнули (в спину или лицо – не важно) одному из своих потенциальных военно-политических партнеров, нынешнему партнеру экономическому. И всё более явно прослеживаются параллели между северокорейским диктатором (Ким Чен Ыном) – и российским (Путиным) Последний абсолютно повторяет путь ядерного шантажа, по которому десятилетиями движется Северная Корея", – считает Антон Кучухидзе. "Напомню также, что со стороны Запада не было особой критики касательно указа Зеленского о невозможности переговоров с Путиным (после того, как тот издал фейковый указ о "присоединении" к РФ четырех украинских областей). И в США, и в Европе всё больше политиков приходит к такому же выводу – с Путиным говорить невозможно. Похоже, приходит к аналогичному мнению и Китай. В его условно "мирном плане", представленном в феврале

Он уверен, что переговоры с РФ и Украиной+формат "Рамштайн" возможны только после тотального поражения рашистов на поле боя.

"Этот проигрыш должен быть зафиксирован в международных договорах. Чтобы новая – вменяемая – российская власть взяла на себя определенные обязательства. Любая война заканчивается мирными договорами. За редким исключением (между теми же Кореями его нет, как и между Россией и Японией). Но наш мирный договор точно не будет по типу "Минских соглашений". Это будет документ, фиксирующий проигрыш РФ. Со всеми вытекающими. На что Запад и Украина сделали ставку. Чуть-чуть времени – и результат будет", – прогнозирует эксперт.

Путинский режим пытается использовать арест Гершковича, чтобы заставить США идти на диалог

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун не сомневается, что задержание американского журналиста в РФ связано с обострением отношений Вашингтона и Москвы в связи с агрессивной войной, развязанной последней против Украины.

"Кремль пытается использовать любой способ, чтобы либо повлиять на переговорную позицию Белого дома, либо просто дестабилизровать ситуацию в Штатах. Арест гражданина США – всегда болезненный рычаг воздействия, и ряд американских СМИ начали серьезное давление на администрацию Байдена. Учитывая, что в США в следующем году – выборы, этот случай точно будет рассматривать электоратом в контексте способности/не способности власти демократов решать такие проблемы", – поясняет политолог.

Он предполагает, что кроме разговора касательно Эвана Гершковича, речь также шла о войне в Украине. Возможно, не прямо, но опосредованно.

"Понимая, что существует мало факторов повлиять на позицию американской власти, заставить ту общаться с нерукопожатым российским руководством, путинский режим пытается использовать арест Гершковича еще и в этом ракурсе. Кроме того, так пополняет свой "обменный фонд", надеясь выменять на незаконного задержанного журналиста, по явно сфабрикованным обвинениям, кого-то из нужных Путину реальных российких преступников, отбывающих срок в американской тюрьме. Как это сделали, обменяв недавно задержанную по надуманным обвинениям американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (осуждена в РФ за якобы контрабанду наркотиков) на "оружейного барона" Виктора Бута. Россия в традиционной для себя манере шантажирует, манипулирует, использует такие моменты, чтобы получить краткосрочную выгоду", – констатирует Максим Джигун.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремль нервничает и предлагает перемирие – что ожидать на фронтах ближайшее время.



