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СМИ назвали два города Украины, которые Путин хочет захватить после мобилизации

Президент РФ Путин верит, что мобилизация поможет переломить ход войны в Украине

сегодня, 10:48 comments1049
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин все еще бредит оккупацией украинских городов-миллионников. Несмотря на то, что российская армия в Украине провалила все стратегический задачи, российский диктатор мечтает захватить Харьков и Одессу. Шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными, но в Кремле считают, что после того, как удастся в разы увеличить численность войска россияне снова пойдут в наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

СМИ назвали два города Украины, которые Путин хочет захватить после мобилизации

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что есть ряд людей, которые близки к Кремлю, которые уверены в том, что после мобилизации Россия вновь возьмет инициативу и начнется продвигать в глубь Украины, захватывая все новые и новые населенные пункты. Кремлевская верхушка делает ставку на то, чтобы оккупировать важные города – Харьков и Одессу, что раньше не удалось сделать даже элитным российским подразделениям.

Источники рассказывают, что в результате от Украины останется лишь осколок ее довоенного состояния. Хотя это кажется нереальным, учитывая недавние успехи ВСУ на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-то урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений.

При этом военные аналитики считают, что даже, если Россия оперативно мобилизует 300 тысяч человек в ряды российской армии, то это не поможет Кремлю, потому как эти люди будут слабо обучены и не мотивированы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-27/putin-raises-gas-pressure-as-he-moves-to-annex-ukraine-regions?leadSource=uverify%20wall
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