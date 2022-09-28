СМИ назвали два города Украины, которые Путин хочет захватить после мобилизации

Президент России Владимир Путин все еще бредит оккупацией украинских городов-миллионников. Несмотря на то, что российская армия в Украине провалила все стратегический задачи, российский диктатор мечтает захватить Харьков и Одессу. Шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными, но в Кремле считают, что после того, как удастся в разы увеличить численность войска россияне снова пойдут в наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что есть ряд людей, которые близки к Кремлю, которые уверены в том, что после мобилизации Россия вновь возьмет инициативу и начнется продвигать в глубь Украины, захватывая все новые и новые населенные пункты. Кремлевская верхушка делает ставку на то, чтобы оккупировать важные города – Харьков и Одессу, что раньше не удалось сделать даже элитным российским подразделениям.

Источники рассказывают, что в результате от Украины останется лишь осколок ее довоенного состояния. Хотя это кажется нереальным, учитывая недавние успехи ВСУ на поле боя, российские чиновники уверены, что их силы смогут завести Украину в тупик и добиться какого-то урегулирования, которое подтвердит хотя бы часть их достижений.

При этом военные аналитики считают, что даже, если Россия оперативно мобилизует 300 тысяч человек в ряды российской армии, то это не поможет Кремлю, потому как эти люди будут слабо обучены и не мотивированы.



Читайте также на портале "Комментарии" — Россия может назвать вторжение "контртеррористической операцией": хотят отключить ЗАЭС.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!